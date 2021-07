Zona liberada para actuar con impunidad : las cámaras en el acceso a Saavedra no funcionan

(Por Ciudad Noticias): Las pintadas en la parada de colectivos sobre la ruta nacional 33 en el acceso a Saavedra, denotan el accionar impune de los que actuaron en la oscuridad del sábado 24 de julio y dejan en evidencia que delincuentes que pretendan entrar al pueblo a cometer fechorías lo pueden hacen sin despeinarse porque el sistema de videovigilancia no funciona, pudo confirmar Ciudad Noticias (CN).

La suerte de los poderosos , los que tienen el control, también los que se hacen fuertes a través de la connivencia con la Policía, los que cuentan con información clasificada, y otras tantas posibilidades podrían mencionarse a la hora de reflexionar con qué grado de impunidad se manejaron los emisarios que vandalizaron el refugio del acceso a Saavedra: allí destilaron odio contra el periodista Pablo Daniel Peralta y el precandidato a concejal Raúl Isidro. Fue después que se viralizaran audios de un pesado dirigente que desde el aglomerado urbano bonaerense prometió venganza contra el comunicador y el exfomentista.

Los que pintaron las paredes de la parada en la ruta nacional 33 ¿lo hicieron sabiendo que había cámaras de seguridad apuntándolos?. Hay una sola respuesta: porque contaban con información que el sistema de videovigilancia con el Centro de Monitoreo en la comisaría local no funciona y está fuera de servicio. Así de simple. ¿Y quién puede suministrar esa información clasificada a los contratados para dedicar unos graffitis a Peralta e Isidro? . La respuesta cae por su propio peso.

CN pudo confirmar de fuentes irrefutables que las cámaras no andan y en conclusión no hay rostros de los “soldaditos” y tampoco del vehículo en que llegaron. No lo hizo una sola persona, al menos fueron tres sujetos.

No sorprende saber que las cámaras no están activas, era la respuesta que esperaba CN, pero confirmar que los saavedrenses están a la buena de Dios sobre el ingreso y salida de los delincuentes que hagan de las suyas en el pueblo, es de extrema gravedad: sepa vecino entonces que las autoridades policiales y municipales no podrán darle seguridad porque es pura pantalla eso que el monitoreo hace pensar dos veces a los cacos si eligen Saavedra para cometer delitos.

Es de manual , no hay dudas que cada día los poderosos y mafiosos pueden moverse sin ningún problema y hacer de las suyas. Mandar a patoteros para pintar paredes o peor, también puede ocurrir atacar físicamente al periodista Peralta o al precandidato Isidro que decidió hacerle una interna al partido justicialista y plantarse al corvattismo con todo su estructura.

Tienen las peores mañas y son muy peligrosas, más cuando hay connivencia constituye un explosivo cóctel , que de todas formas no detendrá la libertad de expresión y de prensa de CN y LA ZERO.

Ya sabrán los investigadores donde apuntar , si llegara a pasarle algo al periodista y conductor de Punto de Referencia, Pablo Daniel Peralta.