Zapatillas con taco, el exclusivo regalo de Jennifer Lopez a Thalia, que la mexicana no pudo evitar presumir en las redes

Jennifer López le hizo un regalo a su amiga Thalía y la cantante mexicana compartió su emoción al recibir un obsequio especial de JLO.

Thalía y Jennifer López son grandes amigas y ya lo han demostrado en las redes sociales. Las dos cantantes compartieron en las redes fotos y videos juntas divirtiéndose. En esta oportunidad, la cantante mexicana subió a sus redes sociales un video mostrando el regalo que le hizo JLO.

La esposa de Tommy Motola subió a sus historias de Instagram un video presumiendo el regalo de la cantante de 50 años. El obsequio recibido viene dentro de una caja dorada donde se puede leer el logotipo de JLO formado por incrustaciones de diamantes y se puede notar lo emocionada que está la intérprete de éxitos como “Un pacto entre los dos” y “No me acuerdo”.

Thalía colocó el presente sobre su mesa adornada con flores blancas y flanqueada por sillas del mismo tono. Entonces, abrió el regalo y descubrió dos pares de zapatillas de taco alto, uno en color marrón claro y el otro en rojo, ambos modelos con aberturas, uno en el talón y el otro en el tobillo. El regalo de Jennifer López también es una estrategia promocional ya que lanzó su colección de calzado.

“Awww, my little present. Thank you so much, my friend. Beautiful, sexy, gorgeous, elegant. Ay, estos me encantan, I love those, thank you, my girl, beautiful, yay” son las expresiones que usó Thalía durante el video. Las dos estrellas son amigas y ya estuvieron en numerosos eventos juntas y divirtiéndose.

Thalía y JLO acudieron en enero a la exclusiva pre-fiesta del Super Bowl, donde convivieron felices luciendo sensuales vestidos de pronunciado escote. Fue la mexicana de 48 años quien plasmó el momento en sus redes sociales junto a la diva de ascendencia puertorriqueña: “Latinas in da house. Noche de diversión” fue el texto con el que la cantante compartió con sus fans este encuentro.

Fuente: Infobae