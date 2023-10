Zaira Nara rompió el silencio y contó la verdad sobre su salida del streaming del Bailando

Zaira Nara renunció repentinamente al streaming del Bailando, tras los polémicos dichos de Coti Romero y Charlotte Caniggia en su contra: «Dijo que Zaira y Wanda estaban acá por chupar pitos. Y me pidió a mí que lo diga porque yo no me callaba y decía todo» dijo la ex Gran Hermano, haciendo referencia a una conversación privada que tuvo con la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul. Luego de eso, la hermana de Wanda anunció su salida con un contundente mensaje que dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter: «A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa ‘Bailando por un sueño’. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho». Hace algunas horas, en ‘Socios del Espectáculo’, dieron más detalles de lo sucedido: «Hablé con Zaira, me dijo que a ella le molestó y le dolió mucho cuando lo vio viralizado en TikTok, porque es una red social que su hija consume. La verdad es que a ella le dolió que su hija pueda ver que digan eso de su madre, por eso ella toma la determinación de ponerlo en un tweet», reveló Paula Varela. «Marcelo me dice que, cuando lo leen en vivo (el comunicado), él se sorprendió, no entendió la gravedad. Que después habló con Zaira, que logró entender. Pero que para él es un chiste que ella tendría que haber dejado pasar, en el sentido de no darle entidad a la persona que se lo decía» agregó. «Lo que me dice también es que ella no está enojada con nadie, que habló con Marcelo, que no sabe cómo van a seguir, por ahora el streaming tengo entendido que no» explicó y finalizó: «Por otro lado, hablo con Marcelo y me dice que él finalmente lo entiende, le da la derecha a Zaira porque es lo que ella sintió, por más que él pueda o no entenderlo. A él le gustaría que Zaira siga, por lo menos en el jurado, así que tal vez la volvemos a ver a Zaira ahí».