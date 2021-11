Zaira Nara habló por primera vez de la infidelidad de Mauro Icardi: “Me gritan en la calle”

La modelo rompió el silencio luego de que su marido fuera señalado como el cómplice del futbolista del PSG.

El futbolista engañó a su esposa con la China Suárez en septiembre.

Mauro Icardi engañó a Wanda Nara y desató un escándalo en la familia. Jakob Von Plessen, el marido de Zaira Nara, lo cubrió en su encuentro con la China Suárez y ahora la modelo tuvo que salir a hablar sobre el tema.

En diálogo con Germán Paoloski en su nuevo programa, contó que la gente le manifiesta el apoyo a su hermana. “Yo no tengo nada que ver. Me preguntan por la calle, te juro. Me dicen ‘yo soy wandagate’”, señaló.

La mamá de Malaika y Viggo también expresó que no le gusta que traten de indagarla sobre el tema, ya que todo lo que tiene que ver con la familia le afecta muchísimo. Por último, reconoció que con su pareja todo marcha viento en popa, a pesar de haber sido el cómplice de su cuñado.

Por qué Jakob Von Plessen fue señalado como el cómplice de Mauro Icardi en el affaire con la China Suárez

El escándalo del año también salpicó a Jakob Von Plessen, marido de Zaira Nara, ya que cubrió a Mauro Icardi para que pueda estar con la China Suárez durante un fin de semana en el que Wanda Nara viajó a la semana de la moda en Milán. La complicidad no se limitaría simplemente a su silencio sobre el tema, también habría tenido un gesto insólito para ayudar a su amigo.

Según explicó Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana (eltrece), el empresario hizo lo imposible para mantener en secreto la infidelidad del futbolista. “El PSG no concentra de local. Cuando Mauro juega en Francia duerme en su casa, pero fue a la cancha con Jakob. Entonces. Jakob lo lleva al hotel después de la cancha y se queda en el auto de Mauro durmiendo”, relató la panelista.

El motivo por el que durmió en el vehículo es muy simple: como la casa que tienen Mauro Icardi y Wanda Nara tiene cámaras, si la mediática revisaba los registros se iba a dar cuenta de que su cuñado volvió solo. Y el objetivo era no levantar ni la más mínima sospecha ni dejar algún cabo suelto.