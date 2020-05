Yuliana, una hermosa rubia que te conquista con su mirada penetrante y curvas que son para el infarto.

Yuliana Mangiavillano, estudia Profesorado de Nivel Primaria y si bien es oriunda de Rio Colorado, hace unos diez años que se instaló en la ciudad de Bahía Blanca, ubicada en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires.

En ésta oportunidad, nuestra “Chica de la Semana” de hoy, nos cuenta sobre sus gustos y preferencias. Además, como lleva la cuarentena.

¿Cómo haces para mantener ese lomazo? ¿Seguís alguna dieta?

*La verdad no hago ninguna dieta especial y considero que tengo un cuerpo súper normal, no hago gym por ahora aunque me gustaría algún día arrancar pero me falta constancia para eso y como todo lo que me gusta realmente.

¿De qué signo sos? ¿Te sentís identificada?

*Soy del signo de escorpio aunque realmente no creo en los signos. Aquellas personas que creen me parece bien pero cuando me hablan de signos trato de cambiar de tema.

¿Cómo se te conquista? ¿Cualquier hombre tiene posibilidad?

*Y la verdad que eso es muy relativo, creo que en lo que más me fijo es en la buena onda que pueda tener esa persona y como es con los demás y conmigo. Si cualquier persona, creo que eso llega solo, no se elige.

¿De qué zona sos? ¿Te gusta vivir ahí?

*Soy de zona centro y sí, me encanta porque tengo todo cerca el instituto y mis amigas.

¿Si tuvieras que elegir un país para irte a vivir a donde te irías?

*Si tuviera que elegir un país me quedaría en el mío porque lo amo y tiene de todo, si visitaría algunos otros, pero para vivir siempre elegiría mi país.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres?

*En mi tiempo libre lo que más me gusta hacer es ver series, creo que ya me vi todo Netflix en esta cuarentena, también veo documentales aunque se me ríen y me dicen que es de gente bastante mayor.

“También me gusta pintar o antes de que pase todo esto de la pandemia juntarme con amigas”

¿Cuáles son tus medidas? ¿Estas conforme con ellas?

*La verdad que lo de mis medidas no estoy muy segura pero me siento muy bien con mi cuerpo, y todos tienen que amarse tal cual son, todos los cuerpos son lindos.

¿Cuál es tu postre favorito?

* Mi postre preferido es el chiskey de frutos rojos.

A la hora de vestirte… ¿Pensas tus outfits el día anterior a usarlo? ¿O sos más espontanea?

*A la hora de vestirme soy espontánea y me gusta usar todo tipo de outfist pero prefiero vestirme de una forma que me sienta cómoda.

¿Cómo es la noche de tu ciudad cuando no están en cuarentena?

*Cuando no estoy en cuarentena miro alguna película o alguna serie a la noche y los findes, mayormente sábados, me junto con amigas, hacemos alguna previa o vamos a algún bar de la ciudad.

¿Te gustaría saltar a la fama?

* Jaja, no, nunca lo pensé pero creo que tengo otros objetivos.

¿Qué consejo le darías a tu vos de hace 5 años atrás?

*¡Uf!… si, primero de tener más fuerza de voluntad cuando me propongo algo, más amor propio por ciertas cosas que me han marcado bastante y en ese momento no supe sobrellevarlas.

