«Yo vengo pregonando la unidad desde hace mucho tiempo como la única forma de poder recuperar la comuna»

(Por Ciudad Noticias): El máximo referente del Frente Renovador del Distrito de Puan, Juan Manuel Berne, fue entrevistado por el programa radial Punto de Referencia y le consultaron sobre la actualidad del justicialismo de ese distrito que hace años, no logra recuperar la intendencia.

«Creo que el peronismo en los últimos años ha intentado cambiar esa imagen que es cierto, de un personalismo de varios dirigentes, que todos han querido intentar ser intendente, precandidatos o intentar cada uno a su manera, llevar algún proyecto que podría desembarcar en la recuperación de la intendencia por parte del peronismo. Porqué después no se ve plasmado eso en los resultados, creo que tiene que ver con algo tan sencillo y tan difícil a la vez que es lograr una unidad de criterio», consideró el Dr Juan Manuel Berne, máximo referente del (FR) del vecino distrito de Puan.

En otro tramo de la entrevista, dijo que según su criterio, «primero está el proyecto que vos quieras desarrollar, formar los equipos para que esos proyectos lleguen a buen puerto y después están los hombres que puedan llevarlos adelante.

Yo también les he manifestado a muchos de los integrantes del Frente de Todos que a veces hay hombres para ganar las elecciones hay hombres para gobernar. Gobernar puede gobernar cualquiera, ganar una elección, quizás no y para ganar una elección tenemos que presentarle al electorado, un proyecto sustentable en el tiempo, con los mejores hombres eres posibles para llevarlo adelante y siempre detrás de esa consigna que primero está el proyecto y después están los hombres y mujeres que lo van a llevar adelante», relató en LA ZERO FM, el hombre del espacio que tiene como líder a nivel nocional a Sergio Massa.

FALLAS EN LA COMUNICACIÓN:

«Hemos fallado muchas veces en la comunicación, en esa comunicación de cuál es el proyecto de cuáles son los hombres, de cual es el sentido de una unidad que uno pregona.

Yo vengo pregonando la unidad desde hace mucho tiempo cómo la única forma de poder recuperar la intendencia. Con un proyecto claro, con convicciones de saber que lo más importante es el trabajo que uno pueda hacer, de trazarse cuatro o cinco ejes básicos de mejorarle la situación a la gente y pensando siempre en lo local.

Siempre digo lo mismo, uno puede estar disconforme con el poder nacional y provincial pero mi voto no va a modificar al resultado a la presidencia o gobernación, pero el voto local, el voto de cada uno de los habitantes del distrito de Puan, pueden cambiar la realidad en la cual el distrito está inmerso», lanzó el dr quien en reiterados tramos de la nota, consideró que la única manera de volver a ser gobierno, es bajo la unidad de todo el peronismo.