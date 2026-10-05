«Yo traté de salvar a mi sobrinita»: liberaron a un tío de Nerea y quedan tres familiares detenidos por la muerte de la nena de 11 años

Uno de los familiares de Nerea Geraldine Pereira, la niña de 11 años encontrada muerta en su casa de Berazategui, fue liberado tras declarar ante la justicia. Se trata de Enzo Pereira, tío materno de la menor, quien estaba bajo sospecha. En un video difundido en redes sociales, afirmó: «Yo traté de salvar a mi sobrinita».

El cuerpo de Nerea fue hallado sin vida en el piso del baño de su vivienda, una estructura precaria en Berazategui. Inicialmente, la escena y los testimonios apuntaban a un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, la autopsia preliminar reveló golpes en la espalda y lesiones compatibles con un posible abuso sexual, lo que generó sospechas de que la niña fue asesinada y que se montó una escena para simular un suicidio.

«Yo le hacía RCP a mi sobrina porque la encontraron colgada. Intenté revivirla, pero no pude, una lástima. Fui, declaré eso y me dieron la libertad», afirmó Enzo Pereira, uno de los dos tíos detenidos por la muerte de Nerea. Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que la fiscal consideró que no había pruebas incriminatorias en su contra.

Enzo también se manifestó contra versiones que lo involucraban, diciendo en otro video: «Para los que hablaron giladas, ahora voy a llevar alcohol en gel para limpiarles la boca a los demás. Hablando pelotudeces…». Reiteró su versión: «Yo traté de salvarle la vida a mi sobrina».

En la madrugada del hallazgo, la policía encontró el cuerpo de la menor aún en el suelo, pero los familiares dijeron que ya habían retirado el presunto objeto que Nerea habría utilizado para quitarse la vida.

La autopsia preliminar detectó signos de hemorragia interna, así como golpes en distintas partes de la espalda y lesiones compatibles con un posible abuso sexual. Ante estos nuevos elementos y los testimonios recabados, la causa fue recaratulada como «abandono de persona seguido de muerte», cuando inicialmente se investigaba bajo la figura de «averiguación de causales de muerte».

Tras la liberación de Enzo Pereira, continúan detenidos la madre de Nerea, Rocío Pereira (28); su abuela, Mónica Villalba (53); y el otro tío materno, Ezequiel Pereira (25).

Colaboró Candela Toledo.