“Yo puedo hacer lo que tenga ganas de hacer”: Pampita habló sobre Martín Pepa

Pampita esta en boca de todos porque fue vista en compañía de Martín Pepa, un reconocido polista. En ese sentido, comenzaron a circular algunas versiones que aseguraban el comienzo de una nueva relación.

Sin embargo, fue interceptada por el móvil de intrusos y aclaró los rumores. “Tengo mucha gente amiga que me acompaña. Me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio. Puedo salir a comer, ir al teatro, ir al cine. Puedo hacer todo lo que tenga ganas de hacer”.

“Fuiste al Teatro Colón con Martín Pepa, un polista”, le dijo el movilero de Intrusos, a lo que Pampita contestó ambiguamente: “Fui con mucha gente”.

Por último, sostuvo: “No voy a decir nada, ya saben. Y me voy a mantener así. En próximas preguntas, siempre voy a responder lo mismo”. Solo el paso del tiempo confirmará si se trata de una nueva conquista de la modelo.