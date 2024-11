“Yo pienso que es propio de la edad”: el papá de L-gante se disculpó con Luis Ventura

Miguel Ángel Prosi, el padre de L-gante, aprovechó la ocasión para pedirle disculpas a Luis Ventura en el programa de Pamela David sobre el comportamiento desafortunado que tuvo su hijo con él.

“Yo pienso que es propio de la edad. Yo en ese momento hacia más travesuras pero él está consciente de lo que hizo y por la forma en la que él quedó expuesto, yo pedí disculpas pero lo mío fue una disculpa mía», dijo.

«No viene de parte de Elián ni de nadie, como padre biológico de Elián, por haberle solicitado a Luis en su momento que me apoye de no exponerlo tanto. Es algo que yo le pedí personalmente desde el primer problema que tuvo Elián y él me dijo: ‘Contá conmigo’, así textual», contó Prosi.

Cabe recordar que Ventura hizo público la actitud que le molestó del artista, y en ese sentido dijo: “Es una mojada de oreja. Creo que es un tema mio para con él pero a mi no me gusta la puñalada por la espalda”

Luego, agregó: “Yo, con 68 años, cuando el señor estuvo detenido 100 días en Quilmes fui un par de veces pero un día hice Secretos Verdaderos (su programa) desde la puerta de la cárcel. ¿Y sabes quién llevó la carne para la chorizeada? ¿El choripán para poner en la parilla y estar con la mamá?».