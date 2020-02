Yasmin Corti: “Con Flor de la V compartimos cuatro espectáculos ya, la considero una amiga y muy generosa”.

La GRAN BAILARINA DESTACADA que tiene “La Fiesta Inolvidable” que encabeza Flor de la V, fue entrevistada por www.ciudadnoticias.com, y se mostró optimista en éste año que recién comienza en cuanto a lo laboral.

Hablamos de Yas Corti, quien aseguró que ésta, es la cuarta temporada que trabaja junto a Flor, y la consideró como una amiga y muy generosa.

QUE SENTÍS SER UNA DE LAS VEDETTE DESTACA O ALGUNAS DE TU ELENCO ME DECÍAN QUE SOS LA TOP. LA GRAN DESTACADA. ¿CUANTAS TEMPORADAS LLEVAS ACÁ EN LA FELIZ Y CUANTAS EN CÓRDOBA?

-Siento gratitud. Me siento bendecida por estar arriba de un escenario. Es amor. Es un halago que sigan confiando en mi persona y en mi trabajo. A Juan Alzua el productor que ya es la 4ta vez q me convoca, a los directores Horacio Sansivero y Georgina Tirotta crear para el lucimiento no solo mío sino de todos y a Flor de la V porque también me quería en el equipo.

¿CÓMO ES EL TRATO CON LOS GRANDES HUMORISTAS QUE TIENE LA OBRA?

-Tanto Yayo como Naza y el mago Ruiz Díaz tienen la mejor! Son hermosos compañeros, nos juntamos y nos reímos mucho. Yayo se ríe de vernos pasar corriendo por el pasillo entre cuadro y cuadro. Y a nosotros nos encanta verlos en acción, la gente los aclama!

DEFINIME LA FIESTA INOLVIDABLE.

-La fiesta inolvidable es un momento compartido donde se recuerda el pasado, se disfruta el presente y ya se vive el futuro. Es canto a la evolución.

¿COMO ES FLOR DE LA V EN OFF? , ¿MÁS DADA AUN?

-A Flor de la V la quiero mucho. Compartimos cuatro espectáculos ya. La admiro. Tiene una fuerza interior increíble. Una ocurrencia única. Es muy graciosa y también muy sensible. Conmigo siempre fue muy generosa, la considero una amiga.

HABLAN MUCHO DEL ESPECTÁCULO QUE FULANA SALE CON MENGANO Y COSAS ASI, Y VIMOS VARIAS NOTAS DE CHICAS DE TU OBRA, QUE SON VINCULADAS A ACTORES…VOS, ¿TAMBIÉN ESTAS EN EL MISMO PALO?, ¿O TU CORAZÓN YA ESTÁ OCUPADO?

-Hablamos de todo! Es mucho el tiempo compartido.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE USTEDES? …SI ME DECÍS QUE BUENA, YA NO TE CREO PORQUE CUANDO SON MUCHAS, HAY DIFERENCIAS.

-Por suerte nunca tuve una situación incómoda con Alguien. Somos muchas, es verdad, pero creo que los problemas vienen cuando hay celos o envidia por el lugar dado y acá cada uno hace lo suyo y en equipo.

¿CUANTOS TOPLESS METISTE EN LA TEMPORADA YA?

-Ningún topless todavía!!! Pero no me vuelvo sin hacerlo porque es una sensación hermosa jaja . Si me pongo la malla lo más chiquita posible ya que no puedo tener marcas en la piel! El conchero y las pezoneras no me dejan jeje.

¿QUE TE VES HACIENDO ESTE AÑO?

Este año me veo haciendo mucho teatro y también haciendo tele! Quizás vuelva a Corte y Confección, quizás sigamos con la obra en Buenos Aires, no se todavía! Y otros proyectos están dando vueltas…Veremos, veremos.

¿SEGUIS CIUDAD NOTICIAS? , ¿QUE TE PARECEN LAS NOTAS?

-Sigo a Ciudad Noticias y siempre entro a ver las notas! Son muy variadas, tanto de la farándula como de actualidad.

AÚN NO HEMOS IDO A LA OBRA PERO PROMETEMOS HACERLO.ESPEREMOS SER BIEN RECIBIDOS EH!!!

-Los espero en el Teatro Corrientes!

LA ULTIMA TE DEJAMOS PARA QUE NOS CUENTE ALGO QUE TE GUSTARIA DAR A CONOCER.

-Toda mi vida me prepare para hacer lo que hago. No imagino una vida lejos del escenario. Para mi es sagrado. Hace poco un señor en la puerta me dijo, es la primera vez que vengo al teatro. La verdad que será inolvidable! Me quedo con eso.

TE DAMOS LAS GRACIAS Y SEGURO NOS ESTAREMOS CONOCIENDO PERSONALMENTE.