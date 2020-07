YASMILA MOLINA: MUESTRA SU MEJOR CURVA Y REVELA CON QUÉ MUJER DEL MEDIO TENDRÍA UN PERMITIDO.

(POR CIUDAD NOTICIAS): Hoy te presentamos una verdadera bomba que se está amigando con las redes sociales y con sus osados posteos, no hay dudas que le va a ir muy bien. Primero, porque es súper simpática, después, porque se la ve muy inteligente y luego, porque tiene unas curvas que te hipnotiza.

Yasmila, tiene 100 de cola y dijo estar muy a gusto con ella, tal es así, que es lo que más ama de su cuerpo.

*¿Qué te sedujo ser la (Chica de la Semana)?.

-Lo que me sedujo ser la “Chica de la Semana” fue la buena onda en la cual me trataron.! Me intereso ser parte de Cuidad Noticias.

*¿Conocias Ciudad Noticias?. Te lo pregunto porque éste segmento tiene ocho años y entrevistamos a chicas de todo el país para que se puedan dar a conocer.

-No, sinceramente no conocía.! No estaba tan metida en el rubro de las redes. Ahora me estoy interiorizando en todo.

*¿A qué te dedicas?

-Soy encargada, de una empresa, manejo equipos de ventas.!

*¿Cuáles son tus medidas y bajo que signo naciste?

-Mis medidas son (90, 65, 100)…Y nací bajo el mejor signo: Sagitario, jaja…

*Vimos que no tenes nada que envidiarle a las mejores colas del país, como es el caso de Jésica Cirio, Floppy Tesouro, Noelia Ríos.¿Estás conforme con tu cola?

-¡Muchas gracias, por el halago! Estoy más que conforme con mi cola…Es lo que más me gusta de mi cuerpo.!

*¿Con que famosa Argentina tendrías un permitido?

-Con la más hermosa..Celeste Cid.

*¿Cómo se te conquista?

-. Creo que con pequeños detalles me conquistan..Soy enamoradisa, jaja,…

Ejemplo : siendo atento, cariñoso, y que me siga en todo los proyectos me basta y me sobra, ¡no pido mucho.!

*¿Cuál es tu mejor arma de seducción con la que nunca fallas?

-Mi mayor arma de seducción, lo que yo pienso, es mi simpatía, creo que a todo hombre le cautiva mi buena onda, y mi sonrisa, me lo suelen decir.

*¿Te gustaría saltar a la fama?

-Si, obvio… ¡me encantaría.!

*¿Tanga, culotte o hilo dental?

-Hilo dental pero la micro tanga me gusta, jaja.

*¿Porqué que los hombres morimos cuando vemos una bomba como vos en calza?

– ¡Que pregunta!, jaja… Creo que la calza no disimula nada, por ende lo que ves con calza cuando te la sacas es lo mismo.! Tendrían que verme caminar con calzas..creo que eso dice todo .

*¿Que te gustaría contarnos para cerrar la nota?

– Contarles que para mi todo esto es nuevo, me siento muy cómoda con la gente que me sigue..y les agradezco por contar conmigo para esto.

“Y ni hablar, les agradezco a ustedes por darme este lugar”.

SEGUILA EN SU CUENTA DE INSTAGRAM;