Yanina Screpante habló sobre cómo es su relación con su ex Pocho Lavezzi y se refirió sobre los rumores de paternidad del ex futbolista de la selección.

La modelo contó cómo es su relación con el exfutbolista de la Selección Argentina y qué piensa de la posible paternidad de su expareja.

A más de un año y medio de separarse de Ezequiel “Pocho” Lavezzi, Yanina Screpante contó en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en “Mitre Live” cómo es su relación actual con el exfutbolista y se refirió a los rumores de embarazo de su novia Natalia Borges.

“Ni bien me separé, seguí hablando porque imaginate que fue una relación de tantos años (ocho), así que había que ponernos de acuerdo en muchas cosas de la mudanza, la casa, etc. Y además, viviendo en otro país, y yo manejaba las casas que él tiene acá. Al principio, con buena onda. Después, va pasando el tiempo, uno no se pone de acuerdo por diferentes motivos y se va perdiendo el vínculo. Y como que ya está. Si uno se separa, es para no tener que estar hablando. Pero si me lo cruzo, buena onda. No tengo mala onda con él”, comenzó la ex panelista de Incorrectas.

Sobre cómo se entero de la nueva relación del exfutbolista de la Selección Argentina, relató: “Fue muy gracioso cómo me entero. Una amiga mía que vive en Miami estaba viendo con el marido irse por el aniversario de bodas a Saint Barth, este hotel que supuestamente estaba mi ex con esta chica. Y me dice ‘¿puede ser que Pocho está con tal y tal?’ Y entonces, miré y dije sí, puede ser. Todo me cerraba. Y justo me llama un periodista y me pregunta si me enteré de la noticia. Pero le dije que no me parecía extraño porque ya había salido con la novia de un amigo anteriormente”.

Qué piensa Yanina Screpante de una posible paternidad de su expareja

Respecto a los rumores de embarazo de la novia de Lavezzi, la modelo expresó: “Yo creo que debe ser mentira, es una suposición de un periodista porque la chica subió una foto y él le puso el emoji de un angelito. Entonces, pusieron como que sería un bebé. No sé si es así, pero sino que sean felices. Es lo que vale”.