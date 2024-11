Yanina Latorre y Yuyito González: acusaciones cruzadas de “experta en cuernos” a “fracasada”

En una reciente entrevista en el programa de Susana Giménez, Yanina Latorre se convirtió en el centro de atención al hablar sobre diversos famosos del momento. La charla, que fue muy elogiada en redes sociales, consiguió una buena medición de audiencia, lo que reflejó la gran expectación que generó la presencia de la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Sin embargo, las repercusiones del encuentro no tardaron en llegar y Amalia “Yuyito” González, en su programa “Empezar el día”, no dudó en opinar sobre las declaraciones de Latorre.

La exvedette, conocida por sus comentarios ácidos, aseguró que Yanina Latorre tiene un conocimiento profundo sobre los temas que tocaron en la entrevista, especialmente en lo que respecta a las humillaciones y las infidelidades. “Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y los cuernos, así que tiene un máster del tema”, opinó Yuyito, haciendo referencia a la trayectoria mediática de la panelista, quien ha sido protagonista de varios escándalos relacionados con su vida personal.

Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por la propia Latorre, quien, como era de esperarse, redobló la apuesta con una feroz respuesta.

La furiosa respuesta de Yanina Latorre

No tardó mucho para que Yanina Latorre respondiera a las declaraciones de Yuyito, quien, según ella, no tenía autoridad para opinar sobre su vida personal. «Escuchame. Prefiero saber de cuernos y de humillaciones y no ser amante de presidentes y de tipos casados. ¿Algo más que le tengo que contestar a Yuyito? Sobámela, Yuyito, que seas la novia de Milei, no te da para decir cualquier pelotudez», comenzó Latorre, quien mostró su enojo de manera contundente y desafiante.

La panelista continuó con su furia: “Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Y me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo”. Con estas palabras, Latorre se defendió de las acusaciones de Yuyito, asegurando que su vida había sido mucho más difícil de lo que la exvedette podía imaginar. La tensión creció, y la panelista no se detuvo allí, dejando claro que no iba a tolerar más críticas hacia su vida privada.

Un duro mensaje contra Yuyito y Milei

Yanina Latorre no se quedó callada y lanzó un fuerte mensaje hacia Amalia González, que incluyó una crítica directa a su relación con el actual presidente, Javier Milei. “A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del presidente a tratar a las mujeres. No se bardea una mujer cornuda, sí se bardea una mina que es amante de tipos casados», afirmó Latorre.

La polémica no terminó ahí. Con un tono visiblemente alterado, Yanina continuó: «¡Quiero ver que se te invita Susana (Giménez) y haces once puntos! ¡Pedazo de fracasada! Me calenté. ¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días, boludo? Estoy podrida que me digan cornuda». La furia de Latorre aumentaba con cada palabra, y el cruce entre ambas figuras mediáticas dejó claro que la batalla verbal recién comenzaba. “¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no le metan los cuernos Milei a Yuyo, pues a ver, me enteré de unas cosas”, cerró, sin filtros.