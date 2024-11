Yanina Latorre tildó a Nancy Pazos de “inútil, impresentable, sucia y repulsiva”

En el programa de Georgina Barbarossa opinaron sobre el cruce entre Amalia “Yuyito” González y Yanina Latorre y Nancy Pazos dio su punto de vista, aprovechando la enemistad que tiene con la panelista de LAM desde que se fue muy enojada del ciclo que conduce Ángel de Brito.

“Claramente Yanina no aprende, es decir, yo entiendo que ella estuviera en víctima en esta situación, pero tampoco se hace lo que ella hizo, es decir, insinuar que la otra también es cornuda. Porque ella estaba justamente diciendo, no, eso no se hace con las mujeres, no se hace. Cuando termina de dar la elección feminista se transforma automáticamente. Ella intentó bajar línea feminista. Acto seguido, hace lo mismo, insinúa, insinúa. ‘Ay, fíjate, fíjate, Yuyito, porque te están metiendo los cuernos’. Eso es lo que dice a una pareja de este momento, eso es horror”, opinó Nancy Pazos.

Entonces uno de sus compañeros le consultó si llevaba bien con Yanina. La respuesta fue muy dura: “Me parece que Yanina es todo lo que está mal. Que representa todo lo que está mal. No voy a hacer comparaciones, pero hay periodos históricos que fueron apoyados por la gente y fueron terribles”.

La respuesta de Yanina Latorre

Como era de esperarse, la panelista de LAM le respondió y no se guardó nada: “Esta inútil e impresentable me compara con la dictadura. A ver, vamos a ordenarnos, Nancy Pazos. En ningún momento bajé línea feminista. Si ser feminista es lo que sos vos, estoy muy lejos de serlo. Ninguneás a todo el mundo. Maltratas locutoras, productoras. Te crees Lanata y no servís para nada. Te tienen en ese programa solamente porque generás quilombo”.

“A Noelia Antonelli la enloqueciste. La subestimaste. La trataste de periodista de Tik Tok. Ella tuvo un bebé y volvió a trabajar y terminó pidiendo una licencia porque lo único que hace es dejar al hijo en la casa para ir a trabajar y que una basura como vos la ningunee, la destrate y le falta el respeto todo el tiempo. Vos me mandás a hablar a mí de feminismo. No sos humana. Y antes de ser feminista, uno tiene que tener humanidad. Importarle el otro”, sostuvo.

“¿Me tratás ahora a mí de dictadora? ¿Sabés por qué trabajás? Porque no te aguanta más tu exmarido y te consigue pauta negra. No te aguanta nadie. Amor, sos tan basura que como conduce Robertito (Funes Ugarte) y lo crees, menos que vos. Ese día llamás, puteás productores y no vas. ¿Vos hablás de mí? ¿Sabés el equipo de laburo que hay acá? ¿Vos sabés el equipo de laburo que tengo de radio? Todos me piden trabajar conmigo y no me dejan mentir mis compañeras. ¿Sabés la gente cómo me quiere en la calle? Sos repulsiva, además de sucia porque dejas la ropa con olor a chivo y las bombachas sucias en los camarines y te odian las vestuaristas”, aseguró Latorre.

“Sos mala leche, mala compañera, a mí no me des clases de moral, sos una basura que ni siquiera conoce la humanidad, me tenés podrida Nancy Pazos, se ve que las amantes de Menem son solidarias entre sí, te mando un beso y seguí mirando cómo yo crezco”, concluyó Yanina, muy enojada.