Yanina Latorre no se guardó nada y fue contundente: qué dijo sobre Pampita y Wanda Nara

La panelista de LAM, Yanina Latorre, fue la invitada principal de la diva de lo0s teléfonos y habló de todo. Junto al personaje de “La Tota” (interpretado por Miguel del Sel”, no se guardó nada y fue filosa con sus declaraciones.

En ese marco, brindó información precisa sobre las relaciones amorosas de Pampita, Wanda Nara, La China Suárez y Enzo Fernández. “Todos los que vienen acá, te mienten y te operan”.

Sobre mauro Icardi, disparó: “Él está saliendo. A mí me mandaron videos con muchas chicas, está en Tequila soltero. No sé si está enamorado, para mí son todos locos tóxicos. No es normal todo lo que está pasando”, expuso.

En la misma línea, se refirió a Wanda Nara: “Es así: ‘Doña Flor y sus dos maridos’. Tenía al de Turquía millonario y al de General Rodríguez que es sexo puro”, sostuvo.

Y remató: “Iba y venía entre los dos y no es clara con ninguno. Hasta que Icardi vino acá y medio que se amigan. L-Gante se te sentó en el living y te dijo ‘No estamos más juntos porque ahora está Icardi’”.

Asimismo, también habló sobre La China Suárez: “A mí no me importa, pueden salir, ella está soltera y la diferencia de edad no es tanta, pero yo si soy la madre de Colapinto y viene con la China me asusto. Tiene tres pibes, es grande, salió con medio país, mucho casado… Me asusto”.

Por último, se refirió a Pampita y la ruptura con Roberto García Moritán: “Se separó por los cuernos. Ella sabía. Ese mismo día que los conté me empezó a llamar por teléfono y yo no la atendía. Ese día se separó por los cuernos. Yo ese día conté cuatro”, recordó.