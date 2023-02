Yanina Latorre cruzó a Estefi Berardi por negar su affaire con Fede Bal: «Tengo tus chats»

Sin embargo, en las últimas horas se sumó un nuevo nombre a la lista: Estefanía Berardi. Marcela Tauro en Intrusos aseguró que la angelita era una de las que figuraba entre los chats hot que tenía el hijo de Carmen Barbieri en su celular. Después de que Berardi negara la veracidad de la información y asegurara que iba a iniciar acciones legales, Yanina Latorre salió furiosa al cruce y afirmó que tiene pruebas en su celular que confirmaban el affaire. «¿No pone un poco esto en detrimento tu trabajo? Porque vos trabajas de periodista y acá mostraste una vez chats de Fernanda Iglesias, la expusiste. La semana pasada mostraste un audio de Melody (Luz) llorando por un embarazo… A mí me tratase de mentirosa muchas veces. Siempre me desacreditaste como profesional y siempre dije la verdad», comenzó diciendo Latorre. «Y ahora actúas como una cagona, te atajas, te autoincriminás y lo llamás llorando a Burlando. Quedás mal porque yo, que soy la que tengo los chats, nunca hubiera mostrado el tuyo. Pero dejá de mentir porque uno cuando se sienta acá es con la verdad. Los chats tuyos los tengo y no los voy a mostrar. Y no digas más que es trucho porque nada es trucho. Vos sos como los globos: te inflaste, te inflaste y explotaste. Ya no servís más para nada«, siguió, bastante molesta por los gestos de su colega. «Acá estás sentada dele a mentir. ¡Estás acá sentada diciendo que no hiciste algo que hiciste! Es patético, trabajamos de decir la verdad. Quedás como una pobre mentirosa. Si querés cuento tu viernes, tu sábado y domingo. Lo tengo con lujo de detalles contado por vos y Federico«, sentenció Yanina.