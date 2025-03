Yanina Latorre contó la verdad sobre el casamiento de Tini y Rodrigo de Paul

Desde que Tini y Rodrigo de Paul volvieron a reconciliarse, comenzaron a circular fotos de ellos juntos en diferentes eventos públicos. Sin embargo, hace unos días los rumores de casamiento comenzaron a pisar fuerte en el mundo del espectáculos.

En ese marco, Yanina Latorre expresó: “Ella no vive en Madrid por De Paul, Tini vive en Madrid por laburo, graba, va a eventos y vuelve”. Es un montón, para mí… De ´están coqueteando de nuevo´ a que se van a casar…”, agregó la conductora sobre las versiones en redes.

Lizardo Ponce, amiguísimo de Tini, sumó: “Una foto de ella viendo el partido no quiere decir que se van a casar. Si se casan, a mí no me invitaron, me encantaría ir”.

Por último, tras ser consultado sobre la veracidad de las especulaciones, dijo: “Se dijeron tantas mentiras que yo no voy a fomentar…. Si están juntos, me alegra por ellos. No lo sé realmente. Jamás alentaría algo sobre su vida privada con lo mal que la pasó… Cuando ella lo quiera contar, lo va a contar”.

Por el momento, ninguno de los protagonistas ha confirmado ni desmentido los rumores, pero los indicios apuntan a que la pareja estaría dispuesta a sellar su amor de la mejor manera. Lo resta esperar lo que ocurrirá en los próximos días.