Ximena Capristo sorprendió con un vestido que dejó poco a la imaginación

Las galas de «Gran Hermano» de Telefe son un furor entre los millones de televidentes y seguidores en las redes sociales, pero, la solo presencia de Ximena Capristo en La Noche de los Ex, se acerca con mucha fuerza a esa ola de fanáticos que también la siguen para admirarla.

En la más reciente salida al aire del segmento del reality de Telefe donde participan en el debate solo los ex «Gran Hermano», la actriz Ximena Capristo irrumpió con la calma al llevar un tremendo Cut Out Look de desmedidas proporciones en su diseño.

Ximena Capristo. (Fuente: Instagram).

La actriz no dejó mucho a la imaginación de asiduos seguidores que esperan cada viernes para verla al aire y luego, en su segunda pantalla, comentan el contenido de la ex participante de GH2001.

Ximena lució un increíble y muy soñado vestido de fiesta con un escote infinito que conecta con un Cut Out o recorte simétrico que deja expuesto toda la figura de la actriz.

Ximena Capristo. (Fuente: Instagram).

Este look grisáceo en pana acanalado tiene sus lados conectados con 19 argollas en acero quirurgico, dándole ese especial toque que a su outfit de fiesta, para un viernes con temperaturas que superaron los 35 grados.

«Si querés, hoy podés llamarme argolla o argolluda», fue la peculiar aclaración que la famosa actriz y esposa de toda la vida del también ex «Gran Hermano», Gustavo Conti.

Ximena Capristo y Gustavo Conti. (Fuente: Instagram).