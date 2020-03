Ximena Capristo sin filtro; “En la pelea de Sol Pérez y Farro, le creí a Sol…tiene eso de buena onda”

Además la ex panelista de “Confrontados” Ximena Capristo, dejó en claro como era su ´propuesta de tener permitidos con su esposo Gustavo Conti, cosa que no pudieron llegar a un acuerdo y admitió que le gustaría volver el próximo verano, a hacer teatro.

La nota de Ximena, “La negra” Capristo con Ciudad Noticias;

HOLA XIMENA, UN GUSTO PODER ENTREVISTARTE POR PRIMERA VEZ DESDE CIUDAD NOTICIAS. EN PRINCIPIO QUEREMOS QUE NOS CUENTES UN POCO DE TU VUELTA YA HACE UN TIEMPO, PORQUE TUVISTE COMO UN PARATE Y PARECE QUE TE HIZO MEJOR PORQUE VENIS MUY AFILADA, ME GUSTA ESTA VERSION DE LA NEGRA CAPRISTO. ¿SENTIS LO MISMO?

-En realidad el parate lo hice a los cinco meses de embarazo, hasta que nació mi hijo. Después fui trabajando en cositas tranqui porque no quería perderme ni un segundo de mirarlo todo el tiempo a los ojos, estaba más que obsesiva con cuidarlo, protegerlo, mimarlo, y hay veces que hay que tomarse un parate en diferentes momentos de la vida para ver que eso que tanto buscaste y tanto deseaste y tanto sentiste que querías ser mamá, antes que se me pase el tiempo lo conseguí y bueno, fue como ese momento donde estuve guardada digamos y estuve más allá de todo, trabajando con las redes ya que hoy, hay un tema muy fuerte con el Instagram.

¿HAY ALGO LABORAL POR AHÍ DANDO VUELTAS, ANALIZÁNDOLO O YA CERRASTE ALGUNA PROPUESTA?

-Hoy, por (Ayer Viernes), se cierra un ciclo para mí, estuve un año y medio trabajando en el programa “CONFRONTADOS”, EN CANAL 9, donde realmente aprendí muchísimo, pude ejercer mi profesión de locutora, cuando la locutora oficial del programa estuvo de vacaciones y por licencia materna, estuve trabajando seis meses ahí haciendo la locución donde me dieron la oportunidad, más allá de ejercer el roll como panelista, hacer la locución de los PNT, y para mí realmente estuvo buenísimo, aprendí un montón de una veta periodística que no conocía, de investigación, de poder estar informada y de poder comprometerme con el lugar y el lugar que estaba ocupando, para mí fue muy importante.

COMO VES HOY LA TV Y EL TEATRO SABIENDO QUE CONOCES Y MUCHO

-La tele la veo que pasa por otro lado, no es la misma tele de hace unos años, hoy por hoy la gente que consumía mucha televisión se pasó a consumir Youtube, Netflix, o todo lo digital. Es decir que ven un programa cuando se les canta y la TV en Vivo que existía cuando nosotros éramos chicos, y mamá estaba esperando o nosotros mismos estábamos esperando, ya no existe más.

Yo soy de la generación de los 40 asíque imagínate que hace mucho ya que se perdió esa tele que todo el tiempo generaba contenidos.

Hoy muchos canales la reemplazaron por latas y obviamente por ficciones extranjeras que a los actores nos ha dejado a muchos sin trabajos, muchos en la quiebra.

Y con el teatro pasa un poco lo mismo. El empresario al tener que poner las entradas a un precio un poco irrisorio que no alcanza para el bolsillo de la clase media que en definitiva era la que más concurría al teatro, la que salía los fines de semanas y se daba el gusto de ir a cenar e ir al teatro, bueno, esa clase media está un poco destruida.

“Ojalá que con ésta nueva gestión (DE GOBIERNO), pueda resurgir y salir adelante. Apuesto a que sí”.

LA TELE ESTÁ CON UNA PARTICIPACIÓN MUY IMPORTANTE DE MUJERES, DIGAMOS QUE HAY MÁS, EN TODOS LOS CANALES, SALVO EN AQUELLOS DE DEPORTES, PERO CADA PROGRAMA DE ESE RUBRO AL MENOS, TIENEN A UNA MUJER, ¿QUÉ TE PRODUCE QUE TENGAN UN MEJOR LUGAR COSA QUE EN TUS INICIOS ERA TODO MUY MACHISTA?

-Me encanta que pase esto. Me enorgullece que la mujer tenga su lugar.

Desde que yo tengo uso de razón, hubo ésta etapa machirula, que el hombre, por sobre todo, era el que hacía, dirigía, producía, y contrataba a mismos hombres y la mujer quedaba como en un plano mucho menor. Me parece buenísimo ésta movida femenina, ésta movida de las mujeres, y obviamente que yo las apoyo.

TE VOY A LLEVAR A UN TERRENO EN EL QUE TE METISTE SOLAY TE DIGO QUE GENERASTE LA FANTASIA DE MUCHOS, Y AQUÍ EN NUESTRO DIARIO, LE VOLASTE LA CABEZA NO SOLO A HOMBRES SINO QUE A MUJERES TAMBIEN. ¿CÓMO ES ESO DE TENER MÁS LIBERTAD?, ¿ES DECIR QUE HAY PERMITIDOS PARA VOS Y GUSTAVO?

-No es que me metí en el terreno sola, sino que lo hablamos con (GUSTAVO CONTI), por más que él en una nota que dio hace poco para una revista dice “como que no lo hablamos, que se quiere sacar el tema de encima, se quiere desvincular del tema, pero sí lo hablamos”.

Nosotros estamos en una relación de hace casi 20 años, y no es que se me ocurrió de un día para el otro. Me parece que le puede hacer muy bien a la pareja tener esos permitidos para mantener encendida la relación, porque somos gente adulta, madura, que nos amamos, que tenemos una pareja y tenemos un hijo maravilloso, pero también, existe a veces la posibilidad de tener nuestros permitidos.

“Yo no lo veo mal, lo re contra hablé, y me parece que estaría bueno que Gustavo hubiese aceptado.

Él me dijo que no, me dijo el porqué, lo entiendo un montón, o sea, bueno, nada, (Risas), no van existir los permitidos. Porque lo respeto como pareja, lo respeto como padre en primer lugar, lo amo y si no estamos de acuerdo los dos, eso no va a pasar”.

ME PARECE PERFECTO, SOY DE LA MISMA IDEA. HAY QUE ENCENDER LA PASIÓN. AHORA SUPONGAMOS VIENE GUSTAVO Y TE DICE…ESTA BIEN NEGRITA LINDA, ACEPTO, PERO…¿QUÉ TE PARECE SI COMENZAMOS CON UN TRÍO?…. JUSTO LA INVITÉ A SOL PEREZ QUE DIJO QUE LA CALENTAS Y QUE ESTA DISPUESTA A UNA NOCHE DE LUJURIA…¿QUÉ HACES?…MIRÁ QUE ES LA BOMBA DEL MOMENTO.

–No, te digo ya que no. No aceptaría ni un trío ni mucho menos, esto era un permitido, por eso hablamos de poliamor, porque no sería un amor compartido con otra persona tampoco, sería en el hipotético caso de que él tenga ganas de estar con una chica, lo podría hacer tranquilamente, que me lo blanquee, nada, y estaría todo bien.

“No aceptaría tríos ni nada de eso. No compartiría a mi pareja con otra persona”.

¿CUANDO NUEVAMENTE SOBRE LAS TABLAS?

-Me encantaría volver al teatro, elegí éstos años no hacerlo por una cuestión que quiero cenar todos los días con mi hijo, porque es chico y éste año como ya cumplió tres, es distinto y entiende un poquito más.

“Tal vez el año próximo sea la opción pero…priorizo siempre el poder cumplir el roll de mamá, de estar con él y por eso para mí, fue muy importante estar en ésta primera etapa donde él me necesitaba cien por ciento.

Yo dejé de darle la teta hace seis meses y bueno, él quería estar con la teta y su mamá entonces ante todo, prioricé eso.

Pero me encantaría volver al teatro

Yo siento que el teatro es mi lugar”.

¿MICA VICICONTE O NICOLE NEUMANN Y PORQUE?

– No tengo una preferida, pero elegiría a Nicole porque a Mica no la conozco realmente.

Y hay un par de cosas que hizo, que dieron a conocer, como de exponer a las hijas de Nicole y eso es como que me hizo tener, no mala onda, sino como que no me parecieron copadas las cosas. Como que fue una falta de respeto, por eso la elegiría a Nicole.

¿TINI O LALI?

-Sinceramente a Lali no la conozco. A Tini sí la conocí en un programa que estuve trabajando, un corto tiempo, pero estuve en Pampita On-Line en TELEFE, ahí fue donde la conocí a TINI y me pareció una chica súper divina, agradable, hermosa, como se manejaba con su mamá siempre, su papá.

“Artísticamente son las dos una bomba, me parecen divinas las dos, pero me quedo con TINI porque la conocí personalmente”.

¿FARRO O SOL PEREZ?

-Si me preguntas por la pelea, creo que me quedo con Sol Pérez. Le creí a Sol y a Farro no le creía.

“Conocer tantos años de teatro, es simplemente por eso. No tengo nada en contra de Mónica Farro, pero me quedaría con Sol porque tiene un aire como que tiene buena onda. Me da eso, me da que tiene buena leche”.

¿LOURDE SANCHEZ O LAURITA FERNANDES Y PORQUÉ?

-Tanto Lourdes como Laurita me caen de diez. Lo real es que con Lourdes tengo otro tipo de relación, y trabajó varias veces junto a Gustavo, mi marido. Y Lourdes es una divina y la conozco mucho más y con Laurita nada, crucé algunas palabras en algún momento pero no la conozco mucho y yo de conocer a la persona detrás del personaje de lo que se ve en TV, para mí eso, es lo más importante.

Y Lourdes es una chica divina, o sea, la conozco desde que llegó de Corrientes a trabajar, porque formó parte de un elenco al que fuimos a Carlos Paz, ella era bailarina, y siempre fue una mujer hermosa.

Hemos compartido cumpleaños y ha venido a mi casa y yo no le abro las puertas de mi casa a cualquiera, y bueno, Lourdes no ha venido una vez a casa, ha venido varias. Asique la elegiría a Lourdes.

En el cierre de la nota, y tomándolo con un poco de humor más allá que a nadie le gusta quedar desempleado, Ximena expresó;

“A partir de hoy, por (Ayer viernes), pase a ser una desempleada, pero yo sé cómo es esto, es una rueda, hoy te toca hacer este trabajo, mañana el otro y tener la cintura de poder reinventarme todo el tiempo y bueno, trabajar. Yo soy una trabajadora donde me comprometo muchísimo con cada cosa que me toca hacer o en éste caso, que tuve que trabajar acá en el panel, me encantó.

El primero que me lleva al panel fue Ángel de Brito, que estuve trabajando en su programa hace varios años cuando ya había tenido a mi bebé, el me lleva al panel y bueno, estuve trabajando ahí unos 15 o 20 días, cubriendo las vacaciones de las chicas, y le tomé el gustito y a partir de ahí, me fueron llamando de diferentes lugares y eh tratado de dejar lo mejor de mí”.

Lo cierto que a Capristo, también se la ve esplendida porque según contó, hace Crossfit en Dc-Fit