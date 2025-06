Ximena Capristo contó la verdad de la crisis que atraviesa con Gustavo Conti

Ximena Capristo y Gustavo Conti se conocieron en Gran Hermano y desde entonces, nunca más volvieron a fijarse en nadie más. Si bien a los famosos nadie les tenía fe ya que la mayoría de las parejas de reality no dura, ellos lograron cerrar algunas bocas.

Con una familia formada, carreras en los medios desarrolladas y algunas polémicas encima, Gustavo y Ximena se siguen eligiendo por sobre todas las cosas. Pero no todos es color de rosa en su vida. De hecho, durante las últimas horas, fue la morocha quien contó detalles de la crisis que atraviesan.

En Sálvese Quien Pueda, Ximena le confesó a Yanina Latorre que no están en su mejor momento. Eso no fue todo porque confirmó que el panelista de La Noche de los Ex está algo tóxico con el pasatiempos que tiene Capristo: el pádel. Y eso desató varias peleas.

”No me hizo nada. Estamos como medio a los tiros hoy. Uno no puede estar 100% todos los días divino. Hace 24 años estamos juntos. A veces estamos bien, nos amamos, todo. Y a veces no. Hoy se quejó porque me fui a jugar al pádel”, comenzó contando.

POR QUÉ XIMENA CAPRISTO ENCERRÓ A CONTI

Fue entonces que Ximena agregó más detalles: “Yo sí estoy en casa. Te lo juro que lo estoy, siempre. Pero bueno, justo hoy feriado. El nene no tenía fútbol hoy porque era feriado, le pusieron el partido. Dijo ‘ah, no venis a ver al nene a jugar a la pelota y te vas a jugar al pádel’”.

”Yo ya lo tenía organizado. Yo ya dejé todo preparado. Ya pedí las pizzas, pedí las empanadas. Él tiene cara de culo, antes de venirme, estaba arreglando las botellas de agua y agarré los encerré en el lavadero y me fui. Chau. Nosotros nos decimos todo en el momento”, confesó. Pero dejó en claro que después de unas horas o días, todo vuelve a la normalidad.