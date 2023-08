Ximena Capristo aseguró que Coti Romero envidia a una ex concursante de Gran Hermano

Ya han transcurrido algunos meses desde que finalizó la última edición de Gran Hermano, enmarcándose como un gran éxito en la televisión argentina. Varios ex “hermanitos” disfrutan de su incipiente fama, mientras que otros ya han quedado en el olvido. Coti Romero y Julieta Poggio son dos participantes que supieron aprovechar su paso por GH, pero según Ximena Capristo con fuertes sentimientos de envidia en el medio.

Ximena Capristo fue invitada a LAM como panelista y se transformó en una “angelita” más del panel; y como una conocedora de la experiencia Gran Hermano por su paso en el año 2001, reveló una fuerte interna.

Coti Romero ¿contra Julieta Poggio?

Sin dudas han sido las ex concursantes del reality con mayor salida laboral, la correntina fue confirmada para el Bailando 2023, mientras que la bailarina y coreógrafa protagoniza una obra teatral. Ahora bien, y tras las declaraciones de la panelista invitada, ¿sigue la mala onda entre las ex compañeras?

El móvil con Romina Uhrig, otra ex concursante, fue virando en el tema de charla central en las relaciones personales de los “hermanitos”, en esta ocasión centrado en Coti Romero y Julieta Poggio.

“El problema de base acá ¿no es por Juli Poggio? Porque vos sos muy amiga de ella. Siempre las vemos juntas con Daniela Celis. Y Coti le tiene tanta, pero tanta envidia a Juli” disparó Ximena Capristo, asegurando que sus discusiones durante el reality y una vez afuera responden a este motivo.

Recordemos que Ximena Capristo fue una de las panelistas a lo largo del debate de “Gran Hermano”, por lo que ha seguido de cerca cada una de las actitudes de todos los ex participantes. “Coti siempre se quiso parecer a Juli, quiso vestirse como ella, no sé si me equivoco” completó, convencida de su teoría.

Si algo ha caracterizado a Coti y Julieta es su fuerte personalidad, que se ha trasladado de sus viejas discusiones en la casa más famosa del país al exterior. Ahora resta esperar si confirman o desmienten los dichos de Ximena Capristo, quien no ha dudado en asegurar que la envidia es el sentimiento que todavía las mantiene distanciadas.