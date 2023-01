WhatsApp: te contamos el secreto para enviar mensajes a usuarios que no querés agregar a tu lista de contactos

Ideal para situaciones en las que no vas a volver a interactuar, este truco funciona tanto para dispositivos móviles como para tu computadora de escritorio.

El truco para enviar mensajes de WhatsApp a usuarios que no tenés en tu lista de contacto.

A quién no le ocurrió alguna vez: te pasan un número de WhatsApp para hacer una consulta, coordinar una entrega o simplemente comunicarte con alguien con quién nunca más vas a interactuar. Para poder iniciar la comunicación tenés que perder tiempo en agregar el contacto y ponerle un nombre que lo identifique para que luego ese contacto permaneza para siempre en tu agenda.

Para estas situaciones, la plataforma de mensajería habilitó una opción para conversar con usuarios que no están en tu lista ni querés agregarlos. La función se llama Click-to-chat y es muy fácil usarla.

Esta función es muy útil para los intercambios que probablemente tengan una duración limitada. Por ejemplo, los casos de una única interacción, una conversación de negocios, el contacto con un servicio de atención al cliente o una breve conversación relativa a un acuerdo comercial. En esas circunstancias, agendar y guardar los datos de un nuevo contacto puede ser tedioso e innecesario.

La función para mandar mensajes a usuarios no agregados a los contactos no es nueva,aunque mucha gente no la conoce todavía.

Generalmente, antes de iniciar una conversación en WhatsApp se suelen guardar los datos de contacto del destinatario. Sin embargo, no es obligatorio hacerlo y existe una manera sencilla de conversar con alguien sin agendarlo. Aquí te revelamos el secreto.

Cómo funciona Click-to-chat, la función de WhatsApp para enviar mensajes a contactos no agendados

La función no es nueva, WhatsApp la lanzó hace un tiempo. Sin embargo, desde entoces, se ha actualizado y el link que se usaba hace unos meses ya no funciona. Ahora la plataforma de mensajería de Meta habilitó una nueva URL.

En cualquier navegador, desde la computadora o desde un dispositivo móvil, debés ingresar en la barra de direcciones la siguiente URL: https://wa.me/ seguida del número de teléfono o WhatsApp con el que quieras iniciar una conversación.

Según explica WhatsApp en la sección de ayuda de su web, el número deberá ser precedido por el código internacional, pero sin ceros de prefijo, ni el signo +, ni paréntesis, espacios o guiones. Por ejemplo, para un número de Argentina el código internacional es 54. Luego se agrega el 9 que identifica a los números de celulares, y luego el prefijo de área, que podría ser 11 para Buenos Aires, 351 para Córdoba, 2901 para Ushuaia o 3855 para La Quiaca, por ejemplo.

Así, la dirección para un celular de Buenos Aires, quedará como https://wa.me/54911 y luego, seguido, el número de la línea.

A continuación, luego de darle a Enter, el navegador se dirigirá a una web de WhatsApp en la que verás la opción de Chatear en WhatsApp con y luego el número que ingresaste.

Al pulsar en el botón de Ir al chat, si no tenés descargada la app, te dará la opción de bajarla o de usar la versión web de la plataforma de mensajeria de Meta.

Y listo. Inmediatamente se abrirá una ventana con el chat para iniciar la conversación con el contacto no agendado.

Recordá que el único requisito para usar esta función es que ambas partes tengan una cuenta de WhatsApp activa.