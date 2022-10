Wanda Nara viajó a Turquía y antes lanzó una picante frase sobre Icardi

Un nuevo capítulo se suma a la historia de Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de los rumores de romance con L-Gante y después de haber pasado un mes en Argentina, la empresaria armó las valijas y viajó rumbo a Turquía para reencontrarse con sus hijos y en sus declaraciones con LAM lanzó una picante frase en contra del jugador.

Desde hace semanas, que la empresaria confirmó su separación de Mauro Icardi pero él sostiene que no se divorciaron y quiere reconquistarla. Anoche mientras se encontraba por embarcar rumbo a Turquía, Wanda respondió algunas preguntas en LAM y entre otras cosas, habló de su separación: “Lo amo pero hay diferentes formas de amar y las parejas se terminan por otras cosas, siempre lo voy a querer pero amar a una persona significa no sólo estar sino no hacerle daño, no lastimarla, hoy siento que en un punto también amo a Maxi porque sabe que estoy con sus hijos, amo a sus hijos y sabe que si le pasara algo yo voy a estar y lo ayudaría en lo que sea.”

“No creo que nadie se esté riendo, cada uno lo maneja como puede. No tengo una relación con nadie y vuelvo a mi casa, nada más”, explicó la empresaria luego de Icardi afirmara que no se separaron y tras su regreso. “Lo estoy conociendo, buena onda”, respondió luego de que le consultaran sobre su vínculo con L-Gante.