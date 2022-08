Wanda Nara trató de «ignorante» a Flor de la V y la conductora salió al cruce

En las últimas horas se conoció que Mauro Icardi fue apartado del plantel del PSG y enviado a entrenar por cuenta propia. Muchos periodistas se hicieron eco de la noticia y una de las que se refirió al tema fue Flor de la V en Intrusos. Al escucharla, Wanda Nara estalló y la trató de «ignorante» del tema.

«Justo me acaban de mandar lo que dijo Flor que evidentemente tiene menos fútbol que la Para Ti. Mauro no está desvinculado del París Saint-Germain, para desvincular a un jugador tendrían que pagar un barco de dinero que creo que no sería la situación. Es un jugador que tiene un montón de otras propuestas en Europa», explicó la empresaria en un audio que le envió a Maite Peñoñori, panelista del programa.

«Mauro está simplemente decidiendo qué va a hacer… Si él decide quedarse, se puede quedar tranquilamente en este club porque todavía le quedan dos años más de contrato. Nada de lo que están diciendo es real, no está apartado ni mucho menos», afirmó Wanda. Al mismo tiempo, volvió a agradecer la consulta y disparó nuevamente contra la presentadora de América. «Me encanta que me preguntes porque son pocos los que preguntan y muchos ignorantes, como Flor, que hablan sin saber», concluyó la rubia.

Al escucharla, De la V no dudó en salir a responderle en el mismo tono. «Vos no me vas a enseñar a mí cómo tengo que hacer las cosas. Es lo primero que voy a decir. ¿Ok? ¿Acabo de escuchar mal? ¿No está apartado? Está apartado del equipo principal», comenzó diciendo.

«Soy ignorante, no voy a dormir. Acercame el plano… Wanda, acá no hay filtros, ¡mirá!. Escuchá, está apartado del equipo principal. Yo creo que igual para mí está pésimo esto, qué querés que te diga, a mí no me haría sentir bien, yo creo que él tampoco», añadió, filosa.

«Yo sé que tiene la posibilidad de elegir y que tiene los millones, pero deportivamente, mirá que yo no sé, soy ignorante en el fútbol, sí, soy bastante ignorante, pero no sé si está bueno que tu marido esté en el banco o jugando con un equipo menor que el de Messi», concluyó la actriz.