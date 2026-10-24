Wanda Nara recibió una nueva oferta actoral tras las críticas a su película y lanzó una picante frase

«¿Querés ser mi hijo» es la recién estrenada película que marca el debut de la mayor de la Nara como actriz de cine, donde se la puede ver acompañada por Agustín Bernasconi en una comedia liviana. Y pesar de la enorme catarata de críticas, y no precisamente positivas, en la noche del viernes Wanda anunció que piensa seguir por el lado del camino actoral en la pantalla grande.

Fue a través de sus ya tradicionales Instagram Stories donde Wanda Nara hizo su gran anuncio, quizás a modo de revancha ante tanto cuestionamiento a su faceta interpretativa. Así, la mediática sorprendió a sus más de 17 millones de seguidores virtuales revelando que la industria cinematográfica ha vuelto a convocarla.

Y esta vez, parece que el proyecto cinematográfico es internacional. «Qué suerte que llueve todo el finde. Tengo un guion nuevo para leer», anunció la ex de Mauro Icardi junto a un emoji de la clásica claqueta de cine, dos manos en señal de agradecimiento, un corazón rojo y cinco banderas españolas, junto a un enorme ramo de flores en la gama del rosa, una caja de bombones y el guion en cuestión en el que sólo alcanza a leerse la palabra «vos», ya que astutamente tapó el título con una tarjeta.

Además, como para que quede claro por si algún distraído no reconoció la bandera de la madre patria, Wanda Nara se preguntó: «¿Mis amigos de Madrid me reciben?». ¿Será que una vez que termine con las grabaciones de MasterChef Celebrity en Telefe partirá rumbo a España a filmar su segunda película a pesar de que los entendidos en la materia hayan asegurado que la actuación no es lo suyo?