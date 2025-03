Wanda Nara publicó fotos atrevidas en el día del cumpleaños de la China Suárez

La noche del domingo estuvo marcada en el mundo de la farándula por el exclusivo festejo de cumpleaños de la China Suárez, quien celebró sus 33 años. Sin embargo, la atención también se desvió hacia Wanda Nara, que, en medio de la celebración, decidió compartir en su cuenta de Instagram nuevas fotos íntimas. Un detalle, que pasó desapercibido para la empresaria, generó una ola de reacciones negativas entre los usuarios.

Días antes, la conductora había quedado en el centro de la escena tras filtrar accidentalmente fotos privadas desde su galería personal. En las imágenes, no solo se veían fotos en las que aparecía con poca ropa, sino que también se incluían capturas de publicaciones de su exmarido, Mauro Icardi, y su actual pareja. Esto avivó aún más las especulaciones sobre el seguimiento que Wanda hace de la relación entre el futbolista y la actriz.

Lo que causó aún más revuelo en las nuevas fotos publicadas por Wanda Nara fue la edición que se les aplicó. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en ser muy críticos sobre el uso del Photoshop en las imágenes. “Ja, ja, ja Qué Photoshop… qué cringe”, “tiene una pierna más flaca que la otra, está retocada” y “decime que querés que hablen de vos y no de la otra el día de su cumple” fueron algunos de los comentarios que reprobaron la publicación. Otros usuarios incluso cuestionaron la actitud de la conductora, acusándola de no tener en cuenta que sus hijos atravesaban un momento delicado. “No puedes mostrarte así cuando tus hijos están pasando por un tema delicado, es como que no te importara. ¿Qué pretendes? ¿Llamar la atención de alguien? ¿Estás desesperada?” fueron algunas de las críticas.

Las fotos, en las que Wanda Nara aparece destacando por su sensualidad en un body rosado y botas altas de taco aguja rojas mientras posa junto a un piano de cola, generaron indignación entre los usuarios de las redes sociales. La molestia se multiplicó por el hecho de que las fotos se publicaron mientras el público seguía muy pendiente del cumpleaños de la China Suárez, que se celebraba en un reconocido hotel cinco estrellas. También hubo críticas por el aparente exceso de retoques digitales en las imágenes.

Aunque la hermana de Zaira Nara limitó los comentarios a solo unos minutos después de publicar las imágenes, los usuarios no tardaron en señalar los errores evidentes en los retoques. Algunos remarcaron la extraña forma de su cintura, que contrastaba con su figura en otras publicaciones de su perfil. Otros notaron una pierna que lucía desproporcionada en comparación con la otra y hasta señalaron que una línea del piano se doblaba al acercarse al cuerpo de la empresaria, lo que no sucedía en otras partes de la foto.

A pesar de las críticas, no faltaron los seguidores que defendieron a la empresaria. Hubo comentarios que la elogiaron por su sensualidad y actitud. “Ahora ya sé por qué no te metés en una valija… Tenés semejante de todo”, “madre de 5 nenes, empresaria, millonaria y encima tiene un lomazo”, “en vez de criticarla, pídanle consejos”, fueron algunos de los mensajes positivos que recibió. Otros también apoyaron su derecho a expresarse y ser ella misma: “La que puede, puede”, “Wan, sos la uno” y “vine a ver los comentarios de las que no pueden hacer esto y de los pobres tipos que son dinosaurios… Seguí dando que hablar reina”.

En cuanto a la publicación, Wanda optó por usar solo emojis en la descripción de sus fotos, todos ellos en tonos rosados, coincidiendo con el outfit que llevaba puesto en la sesión. Un moño, un par de zapatos de ballet, una bikini, un monedero, un corazón y la cabeza de un cerdo fueron los emojis que eligió para acompañar las imágenes.

En cuanto al look, la empresaria lució unos aros finos de color dorado, que combinaron perfectamente con un reloj de la misma tonalidad que llevaba en su muñeca izquierda.