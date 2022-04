Wanda Nara mostró el supuesto chat que recibió Icardi de la China Suárez

Después de tantos rumores y polémicas, Wanda Nara, rompió el silencio y mostró en sus redes sociales el supuesto chat que recibió Mauro Icardi de la China Suárez. Según trascendió, la actriz aprovechó el viaje de la empresaria por Buenos Aires para contactarse con el jugador y ahora se viralizó. La primera en dar la primicia fue Yanina Latorre y luego en Socio del espectáculo mostraron la respuesta de Wanda. Sin embargo, esta mañana fue la propia empresaria quien compartió en sus historias de Instagram, la conversación que mantuvo el jueves pasado con Icardi y dónde él le mostró el mensaje que recibió. La empresaria admitió que en la primera oportunidad, la China Suárez, utilizó la cuenta de su peluquero para comunicarse con Icardi y días atrás, utilizó la misma estrategia pero con otro amigo. Por otro lado, Wanda Nara aprovechó la oportunidad para responder a quienes cuestionaron su última campaña de maquillajes y la tildaron de plagio. “Me levanté con muchas noticias que no son verdad, generalmente no contesto pero a veces dicen que el que calla otorga pero igual no me importa eso. Me molesta que se metan con el laburo, porque si hay algo que hace la empresa mía es dar trabajo”, expresó Wanda y anticipó que se encuentra feliz por la apertura de su segundo local en Buenos Aires: “En el cual trabajará otro enorme grupo de personas que nos envío su currículum”.