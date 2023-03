Wanda Nara lo hizo otra vez: la foto que incendió las redes y un importante anuncio

Wanda Nara se instaló en Buenos Aires y no para de embarcarse en nuevos proyectos. La ahora morocha argentina, lució un nuevo look con el cabello oscuro para comenzar las grabaciones de MasterChef, donde se lucirá como flamante conductora. A través de su perfil oficial de Instagram, hizo una publicación que además de adelantar su próximo lanzamiento empresarial, incendió las redes sociales con una foto súper hot. «¿Qué opción elegís?», el texto comenzó con un interrogante que tenía tres opciones: «1- Quedate morocha, 2- Me gusta rubia, 3-Quiero que ya salga tu línea de ropa interior», escribió junto a la imagen en la que se la ve acostada boca abajo con un body con transparencias. Wanda Intimates se llamará su línea de lencería que promete ser muy sensual. Hace algunos días, la modelo viene subiendo fotos promocionando su proyecto y dando difusión a la cuenta que utilizará en la red social para su nuevo negocio.