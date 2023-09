Wanda Nara le respondió a los haters que ponen en duda su enfermedad

Wanda Nara recibió un inesperado diagnóstico hace tres meses atrás. Jorge Lanata aseguró que padecía leucemia, pero hasta el momento ella no confirmó cuál es la enfermedad que padece. Sin embargo, en más de una oportunidad aseguró que ya se había filtrado la información, dando a entender que los dichos del periodista eran ciertos. Hace algunas horas, habilitó una cajita de preguntas en su cuenta oficial de Instagram para tener un ida y vuelta con sus seguidores y recibió un interrogante que la hizo indignarse y responderle a todos los haters que piensan que mintió con su estado de salud: «Por suerte son pocos pero que bajo que alguien pueda poner en dudas o juzgar algo que ni siquiera conté para que no existieran especulaciones» comenzó. «Simplemente aclaré una situación personal que expusieron y que se hizo pública, repito, no por mi! Mucha gente, que por suerte es mucha y me quiere bien, quieren saber que es y como estoy. Algún día contaré. Por gente como esta es que a veces dudo» agregó. Por su parte, otra de las preguntas que le enviaron, la empujaron a realizar una profunda reflexión: «¿Te sentís bien? ¿Extrañás la tele?» le consultaron y ella contestó: «La vida pasa tan rápido y nuestros hijos crecen aún más rápido, amo trabajar pero lo único realmente importante en esta vida es pasar tiempo y calidad de tiempo con nuestros hijos». «Amo levantarme y pasar tiempo en mi casa sin tener que salir corriendo» agregó, pero aseguró que su regreso a la Argentina es inminente: «Hay propuestas y pronto tendrán noticias».