Wanda Nara intentará poner un bozal legal a su padre

Con el correr de los años Wanda Nara y Andrés, su padre, han vivido muchas idas y vueltas en su complicada relación. Luego de un prolongado tiempo sin diálogo, con el casamiento de su padre y Barby Barbasola su vínculo parecía recompuesto, pero nuevamente se ha deteriorado todo con un bozal legal en el medio.

La enfermedad que padece Wanda Nara, todavía no confirmada por la protagonista, la ha tenido como foco central en los portales de noticias y programas de la farándula, con Andrés Nara aprovechando la situación para participar en varios móviles junto a su prometida y revelar cuestiones familiares internas.

Wanda Nara. Fuente: (Twitter).

Disputa familiar: nueva temporada

Ante el silencio de la mediática rubia, quien se pronunció en su nombre fue su peluquero y amigo personal, Kennys Palacios. En la previa del Bailando 2023, el concursante fue consultado sobre la situación de su amiga, con quien compartió estadía en Turquía hasta hace unos pocos días.

Wanda Nara y Kennys Palacios. Fuente: (Twitter).

La gota que rebalsó el vaso fue luego de las declaraciones de Barby Barbasola poniendo en tela de juicio la enfermedad de Wanda Nara. Kennys sentenció: “No se merece mi opinión. Salió a hablar y opinar que, supuestamente, tenía una charla mía diciendo que algo era mentira. Creo que con eso no se juega”.

Andrés Nara y Alicia Barbasola. Fuente: (Twitter).

En medio del backstage de la foto oficial del Bailando 2023, Kennys Palacios confirmó que la empresaria y conductora apelaría a un bozal legal hacia su padre y prometida para que dejen de hablar de su enfermedad en los medios.

“Está perfecto que Wanda le haya puesto una cautelar para que no hable. No puede hablar de Wanda, ni ella ni Andrés” confirmó el peluquero y concursante del Bailando 2023. Y con respecto a la relación familiar a futuro, no tuvo dudas en asegurar que ve muy complicado un nuevo acercamiento, “después de lo que pasó este último tiempo, no hay forma de reconciliarlos”.

Wanda Nara – Andrés Nara. Fuente: (Twitter).

El pasado 14 de febrero Andrés Nara y Barby Barbasola dieron el “sí, quiero” y en la familia reinaba la prosperidad, con felicitaciones y reuniones con Zaira y Wanda Nara. Apenas unos meses más tarde la relación se ha desgastado una vez más, y como declaró Kennys Palacios, esta vez parece no tener vuelta atrás.