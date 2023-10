Wanda Nara habló en profundidad de la enfermedad que padece: «Yo pensaba en la muerte»

Wanda Nara recibió un diagnóstico totalmente inesperado hace tres meses y desde ese momento la modelo se encuentra en tratamiento. Ella nunca confirmó el nombre de su enfermedad, pero Jorge Lanata aseguró que se trataba de una leucemia.

En una entrevista que la exconductora de MasterChef brindó Wanda a Revista ¡Hola! Argentina, habló en profundidad sobre su padecimiento: «Siempre viví como si fuera el último día y ahora mucho más» aseguró y contó «con Mauro estamos bien, a pesar de un montón de situaciones, nos elegimos y priorizamos nuestra familia».

«Estoy bien. Todas las semanas tengo monitoreo y eso se envía a Argentina donde está mi médico, el doctor Miguel Pavlovsky, de Fundaleu. Además, estoy haciendo un tratamiento que, depende de cómo vaya evolucionando la enfermedad, se va cambiando» detalló.

«Es todo una incertidumbre y cada semana que voy a recibir los resultados, se me corta el aire. Es un tema delicado y por eso hubiera preferido que quedara en la intimidad, pero lo entiendo. Decidí no hacerle juicio a Lanata. Es periodista y si le llegó la información, lo tuvo que hacer» agregó en cuanto al cuestionable accionar del comunicador.

«Estaba en shock. Prendía la televisión y decía: ‘Pero si en la tele están diciendo esto, ¿por qué no me lo dicen a mí?’. Era todo muy raro. Yo pensaba en la muerte, en mis hijos… Sentía que me estaban ocultando más información, que me mentían», agregó.

En cuanto al nombre de la enfermedad, admitió no estar lista aún para decírselo a la prensa: «Me cuesta. El otro día un amigo me dijo: ‘Hiciste un avance, estoy muy orgulloso. Ahora le decís ‘la enfermedad’, antes decías ‘eso que tengo’’. Te lo cuento y me emociono».

«Desde el día uno la clínica quiso sacar un comunicado cuando se armó la polémica con Lanata y yo les pedí que no. Quería tomarme mi tiempo, hablar con mi familia. Lo que nunca pensé es que iba a ser criticada por no hablar. ‘No habla porque debe ser todo mentira’. ¿Cómo voy a jugar con una enfermedad que ni siquiera conté yo que tuviera? ¡Es una locura!» concluyó.