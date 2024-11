Wanda Nara canceló su viaje a Tailandia tras del escándalo con Mauro Icardi

La historia entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener un punto final. En las últimas horas se conoció de manera pública que la mediática no viajaría a Tailandia por trabajo debido a un escándalo con su ex.

Sucede que Nara había ido a la casa de Mauro Icardi a buscar una valija y ropa para el viaje. En toda la secuencia, el futbolista relata el paso a paso de la empresaria en su casa y posteriormente, publica el chat con su abogada, Guadalupe Guerrero.

«Llega Wanda 11:47», mostró primero. «Llegó sin Kenny. A las 11:47. Me dijo que solo iba a buscar una valija con ropa. Vino con hambre y charlatana. 2 horas después se fue», detalló.

«Está sentada comiendo galletitas y Coca Cola. Igual nos sirve para alegar que no puedo estar en esta casa porque incumple todo. Ya que quiere estar en el Chateau ella, no entiendo qué hace acá. Encima se me tiró encima a sacarme el teléfono», sumó.

«Como dije hoy, me desalojaron de mi departamento por capricho y resulta que se presenta acá acosándome como se vio en el video», continuó.

Sobre el final de su publicación, Mauro Icardi sentenció: «Juguemos mediáticamente, pero juguemos con la verdad, ante todo…». Ante la viralización de las conversaciones y el clip de toda la situación en la casa de Icardi, Nara realizó un comunicado en redes sociales.

«Por motivos personales de público conocimiento tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo para el que había sido contratada por una empresa multinacional”(…) “Una vez más priorizo estar al lado de mis hijos”, finalizó de manera contundente.