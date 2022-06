Wanda Nara ataca de nuevo con un filoso comentario contra la China Suárez

Wanda Nara y la China Suárez protagonizaron una de las peleas más épicas de la farándula argentina cuando la empresaria acusó a la actriz de haber tenido un affaire con su marido, Mauro Icardi. Su reveladora historia titulada: «Otra familia que te cargaste por zorra», abrió el «Wandagate».

El ida y vuelta entre Nara y la China Suárez duró muchos meses, ya que justo cuando se creía que las aguas se habían calmado, Yanina Latorre informó que la expareja de Benjamín Vicuña había intentado comunicarse, de nuevo, con el jugador por medio del celular de su amigo, Mancha Latorre.

En un poderoso descargo, hace algunos meses, la China Suárez acusó a «LAM» y a Yanina Latorre de «persecución y hostigación» por la forma en la que hablaron de ella durante el ‘Wandagate’.

Hasta el momento, todo parecía estar en calma entre estas dos rivales que, a pesar de no ser amigas, mantenían un vínculo cercano antes de la polémica, pero un misterioso mensaje de Wanda Nara cuando se filtró una parte del nuevo tema de la China Suárez volvió a encender el conflicto entre ellas.

“Naaaa jajajaj”, fue el mensaje que la dueña de Wanda Cosmetics dejó en su cuenta de Twitter justo después de que «LAM» mostrara un segmento de la canción de la ex «Casi Ángeles», donde habla de cómo se ha levantado y ha sufrido los constantes ataques de la prensa.

El misterioso comentario de Wanda Nara apareció poco después de que terminara el programa de Ángel de Brito. Cabe destacar que la empresaria se ha considerado fanática y hasta ha respondido muchas veces en vivo.

“Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más qué decir. Atrás de un falso perfil se esconden todos los días, me llenan de espinas”, reza la nueva canción de la madre de Amancio, Magnolia y Rufina.

La nueva vida de la China Suárez

La modelo e influencer ha decidido cerrar la puerta a viejas amistades, como por ejemplo Zaira Nara y Paula Chaves, para darle oportunidad a nuevas personas que, al parecer, vienen con «la mejor de las ondas». Algunas de ellas son Emilia Mernes y su actual pareja, RusherKing, conocido en el medio por algunos éxitos y por ser el ex de María Becerra.

La China Suárez y RusherKing oficializaron su amor en «PH, Podemos Hablar». La pareja va viento en popa, a tal punto que viajaron juntos a Cancún.

A su nueva carrera como solista también se suma que fue convocada para ser parte del nuevo jurado del programa «Canta Conmigo», que será conducido por Marcelo Tinelli. Según la prensa rosa, la China Suárez pidió 8 millones de pesos mensuales para ser una de los 100 jueces que tendrá dicho reality.