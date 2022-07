Vuelve Marcelo Tinelli: «Canta conmigo ahora», su bala de plata

Marcelo Tinelli comienza un nuevo año televisivo apostando a modificar todo para volver a ser. El conductor que fue sinónimo de éxito necesita recuperar el terreno perdido en la tevé y fuera de ella. Es que luego de varios años de caída sostenida del rating y de que varias de sus incursiones por fuera del mundo del espectáculo fracasaran, Tinelli apostó por hacer borrón y cuenta nueva. Nuevo formato, una puesta en escena ambiciosa y el fin de los concursantes famosos son la nueva fórmula a la que apuesta para retornar al lugar de privilegio que supo tener.

Tras 16 años, «Showmatch» dejará de existir y también el “Bailando por un sueño”. En su lugar “Canta conmigo ahora”, el nuevo big show que conducirá, tiene un doble objetivo: por un lado volver a posicionarlo en los primeros puestos de la batalla por el rating luego de un 2021 muy esquivo a nivel audiencia. Por otro lado, un show renovado sin los conflictos mediáticos de los que se nutría el Bailando tiene por objetivo lavar su imagen que quedó muy castigada luego de varios traspiés públicos que le quitaron apoyo popular, justamente algo que siempre fue su fuerte.

El Show

Con la necesidad de volver a ser el líder de la pantalla, o al menos recuperar algo de su influencia, Tinelli estará al frente de un show importado al que buscará darle una impronta local. Algo similar a lo que hizo en 2006, cuando en su primer año en El Trece y cuando el rating no era del todo bueno, terminó apostando por el «Bailando» y lo aggiornó a Argentina. Así el certamen de baile terminó siendo una excusa para el show que se montaba alrededor en las famosas previas.

Ahora, el formato que deberá argentinizarse es “All together now”, creado por la BBC y muy exitoso en Gran Bretaña. Un centenar de jurados serán los encargados de evaluar a los concursantes que ya fueron clasificados a través de un casting federal que recorrió diversos puntos del país. “Es una puesta en escena que no se ve muy a menudo y menos en la televisión local y como está el país”, confían a NOTICIAS desde la productora LaFlia.

En efecto, para montar el show fue necesario una gran obra en los estudios. No sólo se incorporaron equipos de última generación y se renovaron pantallas, sino que además fue necesario elevar la altura del estudio casi cuatro metros y se amplió el tamaño del mismo a 1.200 metros cuadrados. Además se incorporará una novedosa cámara que permitirá captar todo lo que sucede en el estudio en 360°.

Para poder llevar adelante todo esto fue necesario que El Trece apoyara la apuesta. No sólo porque el canal es el encargado de abonar a la BBC, y en dólares, el uso del formato, sino porque además fueron los que financiaron todas las obras en los Estudios Baires. “Estamos muy entusiasmados con el proyecto y con la vuelta de Marcelo”, explicaron a este medio. El propio conductor reconoció esta apuesta: “El canal se está jugando mucho a nivel de producción”, dijo.

A pesar de este apoyo financiero, lo cierto es que las aguas al interior del canal están divididas. Algunos ya no quieren contar con el conductor en sus filas y entienden que en vistas del rating que cosechó los últimos años su presencia ya no es sinónimo de éxito como antes. Sin embargo, Adrián Suar es el principal valedor de Tinelli y confía en que este nuevo programa ayude a levantar la audiencia del canal. El éxito o no de este nuevo proyecto influirá directamente en su futuro, ya que éste es el último año del contrato que une al conductor con Artear.

Con esa división, su continuidad o no depende de cómo rinda el flamante programa. De hecho, según el propio Tinelli reconoció, a principios de este año, había hablado con su amigo y accionista del Grupo América, Gabriel Hochbaum, aunque no se avanzó en ninguna tratativa para una mudanza de canal.

Presupuesto

Además de las obras en el estudio, el programa tendrá un gran costo en cada emisión. Según estimaron a NOTICIAS de manera extraoficial, cada capítulo podría llegar a los 9 millones de pesos. Además de los gastos de la puesta en escena, gran parte del presupuesto irá destinado a los jurados famosos. De la nómina inicial de celebridades de otros países, sólo quedaron en la lista final dos internacionales: José Luis “El Puma” Rodríguez y Cristian Castro. Precisamente este último cobraría una millonada. De acuerdo a información que brindó Jorge Rial, el cantante mexicano embolsaría 150 mil dólares mensuales por formar parte del ciclo y, más aún, según estipula su contrato, el monto se cobraría exclusivamente en la divisa estadounidense, algo muy complicado en la actual situación económica del país. “Cambien el rumbo, nos vamos directamente al iceberg, cada vez peor; dólar a 280”, tuiteó el propio Tinelli hace dos semanas, presagiando los problemas que también tendría para él la disparada del dólar.

El resto del jurado estará compuesto por artistas locales: Manuel Wirtz, El Bahiano, Gladys “La bomba tucumana”, Los Caligaris y Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, entre otros. Además habrá lugar para la familia ya que también estarán a cargo de juzgar a los concursantes Luciano “El Tirri” Giugno, primo de Tinelli y Candelaria, la segunda hija del conductor. Junto a ella estará también el cantante y compositor Coti Sorokin, su novio (ver recuadro).

El resto del centenar de jurados serán artistas menos reconocidos y anónimos que, según pudo saber NOTICIAS, cobrarán 4500 pesos por emisión, que es el costo actual del bolo de acuerdo a la Asociación Argentina de Actores.

El año pasado y a pesar de que «Showmatch» tuvo bajos números de rating, el segundo de publicidad en la tanda del programa llegó a costar 220 mil pesos, situándose al mismo nivel que el programa éxito del 2021, «MasterChef». En LaFlia esperan poder mantener esos números de ingresos en las diez semanas que durará la primera temporada de este nuevo certamen.

La renovación de Tinelli

Para un hombre como Tinelli acostumbrado al éxito, los últimos años fueron olvidables tanto dentro como fuera de la pantalla. Con «Showmatch» fue perdiendo audiencia de manera sorprendente hasta llegar a medir un piso de 3.6 puntos de rating. Pero afuera de la pista los golpes fueron más. Su acercamiento al actual gobierno a través de la Mesa del Hambre, su fallida presidencia en San Lorenzo y su rol en la Superliga del Fútbol Argentino y hasta un cuestionado viaje sanitario que pagó para enviarse una valija mientras pasaba la cuarentena en el Sur fueron socavando su imagen. De hecho, de acuerdo a una encuesta realizada por Fixer en junio de 2022, Tinelli fue la celebridad con mayor imagen negativa: un 60% de los sondeados dijo tener una opinión mala de él.

Atento a esta cuestión, “Canta conmigo ahora” también servirá para revertir esta tendencia. Un formato nuevo y alejado de los escándalos que se fogoneaban en el «Bailando» será la vía para tratar de volver a ser imbatible en el prime time y ganarse de nuevo el cariño del público. De hecho, el espíritu familiar del show será fomentado por él mismo ya que no sólo su hija y su primo serán jurados, sino que además Micaela, su hija mayor estará a cargo del vestuario. Además, Francisco y Juana, los hijos de su relación con Paula Robles, irán al primer programa y Lorenzo, el menor, ingresará con él y ya se lo pudo ver en posteos de Instagram acompañándolo a los ensayos.

Este nuevo Tinelli se alejó, al menos por el momento, de todos sus proyectos por fuera de su ámbito, la televisión. Enfocado en volver a ser el líder sólo está abocado al nuevo proyecto que significa “Canta conmigo ahora”. El costo que debió pagar por cada una de sus fallidas incursiones por fuera de la pantalla hicieron que modificara su rumbo. Desde los insultos en la cancha de los hinchas de San Lorenzo hasta las críticas incesantes en las redes sociales por sus coqueteos con la política, el saldo de sus aventuras más allá de su rol de empresario televisivo fue negativo e hizo mella en su imagen.

Por eso apuesta a este nuevo show que se emitirá de lunes a jueves a las 22.30 dándole la posibilidad de volver fuerte al prime time. Para lograrlo enfrentará a “La Voz”, éxito indiscutido en la pantalla de Telefe, con picos de rating de más de 20 puntos. Una batalla difícil en la que Tinelli no sólo buscará el rating, sino volver a ser un conductor de TV influyente.

