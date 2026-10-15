Vuelco de un camión en ruta 33

Una importante movilización de las fuerzas de seguridad y personal de emergencias se registró durante las primeras horas de esta madrugada tras reportarse un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 42, que requirió el interrupción total de la circulación vehicular en ambos sentidos.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 01:30 horas, momento en que el personal policial de la jurisdicción fue alertado a través de un llamado a la línea de emergencias sobre el vuelco del acoplado de un transporte de cargas pesadas.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un vehículo de carga de gran porte había sufrido el desprendimiento y vuelco de su acoplado (dominio AD616CX), el cual transportaba una importante cantidad de trigo. Como consecuencia de la maniobra, el cereal quedó completamente esparcido sobre la cinta asfáltica, bloqueando el tránsito de forma absoluta durante las labores de asistencia.

El conductor del transporte fue identificado como Héctor Fabián Cortosi, de 42 años de edad y no residente en la localidad. Según manifestó al personal policial, se desplazaba desde Bernardo Larroudé (provincia de La Pampa) con destino al Puerto de Bahía Blanca para concretar la descarga del grano, cuando, por motivos que se intentan establecer, perdió el control de la unidad, desencadenando el vuelco del remolque.

Operativo de limpieza y asistencia

Dada la peligrosidad que representaba el cereal volcado sobre la calzada, se requirió de inmediato la intervención del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tornquist. A cargo del Ayudante Principal Sebastián García, la dotación concurrió al lugar a bordo del Móvil N.º 5 para llevar a cabo intensas tareas de remoción de los restos del vehículo y posterior limpieza de la calzada.

Tras la evaluación primaria realizada por el personal de emergencias en el sitio, se confirmó que el chofer Cortosi no presentaba lesiones, por lo que no se requirió el traslado ni la intervención de personal médico en ambulancia.

Las actuaciones preventivas quedaron a cargo de las dependencias correspondientes, mientras que la circulación vehicular en el sector fue restableciéndose gradualmente una vez concluidas las tareas de acondicionamiento de la ruta.

FUENTE: NOTICIAS DE TORNQUIST