«VOLAR», el libro que lanzará en agosto la ex concejal salteña Candela Correa.

(Por Ciudad Noticias): La ex concejal salteña, modelo e influencer y ahora, escritora, ha demostrado en reiteradas oportunidades que es una mujer todo terreno. Candela Correa, saltó a la fama cuando en su período como concejal en su provincia, un edil, cuestionó su forma de vestir lo que rápidamente ese repudiable hecho, tomó una dimensión impresionante a nivel nacional.

Luego la rubia, hizo una serie de descargo en las redes y fue logrando tener el apoyo de hombres y mujeres y siempre destacó que para trabajar por los que más necesitan, nada tenia que ver como viste uno, ya que a ella, siempre le gustó vestir bien y sensual. Y claro, el correr de los meses le dio la razón, porque Cande, no para de ser parte de cruzadas solidarias con aquellos que realmente la están pasando mal, es decir que, podría haberse quedado cómoda en su casa pero no, prefirió seguir ayudando.

La ahora morocha, a quienes muchos la comparan con la ex chica del clima Sol Pérez, decidió lanzar un libro que será en tres etapa.

El mismo se llama “Volar: cómo vencer los prejuicios para alcanzar nuestros sueños” y se divide en tres partes en las que cuenta su vida. La influencer dio la noticia en el programa televisivo que conduce la diputada Mónica Juárez.

“En agosto sale mi libro que se llama ‘Volar: cómo vencer los prejuicios para alcanzar nuestros sueños’. Lo escribí cuando estaba embarazada y lo fui modificando. Creo que está bueno y varias personas se van a sentir identificadas”, expresó Candela Correa. La conductora del programa “Lo que no dije”, Mónica Juárez destacó el lanzamiento y consultó en sus redes si será un best seller.

En otro tramo de la entrevista, la influencer salteña detalló: “Se divide en tres partes de mi vida cuando yo tuve que superar los prejuicios de la gente. El primero fue cuando tomé la decisión de separarme y seguir sola con mi hija. Eso les pasa a muchísimas mujeres y se van a sentir representadas”. En los últimos días se la vio muy activa con distintas iniciativas en la ciudad.

Por otro lado, Cande Correa reveló que durante su paso por el Concejo Deliberante de Salta le pidieron que se cambie su vestimenta. “Me compararon con el caso de Ameri, que no querían que pase lo mismo. Dijeron que por favor nos tapemos un poco, que nos pongamos un saquito. Cuando me dicen eso yo exploté y dije que había cuántos que robaban a dos manos y se tapaban del cuello hasta los pies”, recordó.

“Yo no le estoy faltando el respeto a nadie. Fueron dos mujeres las que me lo dijeron. No les quiero dar fama y que se sigan colgando de mí”, agregó Candela Correa. Asimismo, dijo que el nombre de una de ellas comienza con la letra “P”. Mientras estuvo en el CD, la influencer recibió innumerables críticas por sus “outfits” con pocas prendas.

Correa, indudablemente, está para esto y mucho más. hasta las famosas suelen darle likes a sus publicaciones y quien dice que en algún momento, pueda desembarcar en la city porteña ya que algún que otro programa de TV abierta, han consultado por ella.