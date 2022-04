Viviana Saccone apuntó contra los pintores de su casa y recibió una ola de críticas: “La cultura del trabajo”

Cuestionó a los pintores por faltar al trabajo por la lluvia Foto: Twitter

“‘. No vemos mañana’ (sic). Firmado: el pintor.”, fue el comentario de Saccone que inició el escándalo. Ante el mensaje muchos seguidores se pusieron del lado del trabajador y dispararon contra la actriz.

Sin embargo, al mismo tiempo, aclaró: “Igualmente, tengo que decirlo, trabajan muy bien. Pero hoy tenían que preparar toda la pared. Están trabajando hace tres semanas, y tengo todo dado vuelta”. Pero momentos después soltó: “A mí me noqueó el ‘los muchachos no se quieren mojar’ (el trabajo es interior y no solo pintura)”.

Viviana Saccone no suele generar escándalos. Foto: Twitter

“A la cultura del trabajo la destruyó la dictadura y los gobiernos neoliberales que siguieron, cerrando fábricas y dejando generaciones de excluidos”, “Es la regla no se pinta con humedad” y “Si están leyendo esto, el próximo día de lluvia van a ir, pero el barro adentro de tu casa lo vas a limpiar vos, tendrías que trabajar, a ver qué se siente”, fueron algunas de las respuestas más sobresalientes.

La respues de Viviana Saccone ante las críticas

Ante la repercusión, Saccone decidió volver a Twitter, esta vez en respuesta a un usuario que aseguró: “Ofrecele a los trabajadores la posibilidad de usar el baño, facilitarle toallas, que se cambien con ropa seca, (un café sería todo un gesto) y vas a ver que no pierden el día de trabajo. Los pintores no tenemos motorhome y catering en nuestro laburo”. En ese caso, la artista aclaró que en su casa los pintores “toman mate, usan el baño tranquilamente, el viernes tienen asadito” y aseguró que les compra “facturas y gaseosas”.

Recibió una cataráta de críticas Foto: Twitter

Para cerrar con la ola de cuestionamientos que recibió y dejar el tema, Saccone compartió un último descargo en el que aclaró: “Hay opiniones de todo tipo en relación a mi tuit del pintor. Yo aclaro que soy nieta de albañil, crecí entre fratachos, sé de qué se trata. Me hizo gracia el tuit de quién no venía por no venir solo, (que sí podía salir de su casa) y podría haber hecho bastante en la mía”.

Y finalizó: “Obvio que pueden faltar por la lluvia. De hecho no es la primera vez que faltan y por otros motivos. Subí el mensaje porque me hizo gracia. Está todo bien con esos chicos que son buenos y trabajan de primera. Y mañana (si vienen) nos vamos a reír de los mensajes. Fue divertido leerlos. Gracias por sus comentarios. Algunos fueron incluso instructivos. Otros, los mismos pelotudos de siempre; y de esos nos reiremos más”.