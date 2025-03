Viviana Canosa y Jorge Rial se volvieron a encontrar en un mano a mano

Viviana Canosa inició su nuevo ciclo denominado “Viviana en vivo” donde tuvo como invitado a Jorge Rial, colega con quien trabajó en el programa de espectáculos Intrusos por muchos años.

Durante la entrevista, Canosa recordó su paso por el ciclo, donde comenzó su carrera televisiva bajo la conducción de Rial. Sin filtros, le confesó: «Te tuve miedo como a ningún hombre en mi vida”.

Luego, agregó: “Fumaba un habano y decía: ‘No te tengo más miedo, Jorge Rial’. Pero me moría de miedo. Yo me decía, ‘echenme’, pero todos los días decías: ‘A vos, colorada, hoy te echan’».

La conductora sorprendió al admitir que sufrió ataques de pánico durante aquella etapa. «Ahora reconozco que tuve un ataque de pánico. Yo vivía con ataques de pánico», expresó con contundencia.

Ante la revelación de Canosa, Rial admitió los motivos de su postura: «Siempre preferí que me teman y no que me respeten. Porque el respeto se pierde rápido, el temor no».

Además, sumó convencido: «Nos incentivamos para crecer. Creo que la competencia también sirvió para crecer. Vos fuiste una competencia fuerte en su momento». En esa línea, también explicó en la entrevista el por qué del mismo formato por tanto tiempo.

“Me quedé por comodidad. Se ganaba plata, ya lo conocía, vengo, me siento, me voy, no me rompen las pelotas, punto. Hasta que un día empecé a hacer click, mandé el programa hacia otro lado y no me lo perdonaron», sostuvo.