Viviana Canosa: “En el sexo me gusta el lenguaje explícito”

La conductora no le esquivó a ninguna pregunta sobre su intimidad en su visita a “Los Mammones”.

Ya son varios los famosos que se sometieron a un íntimo e imperdible ping-pong de preguntas y respuestas con Jey Mammon. Y en esta oportunidad, el cierre de la semana contó con la presencia de Viviana Canosa.

El conductor de Los Mammones tocó varios temas de la vida personal y profesional de su invitada. Y ella respondió sin tapujos. “¿Es verdad que te gusta el lenguaje explícito en el sexo?”., consultó Jey. A lo que Canosa se sinceró ante las cámaras: “Sí, totalmente… pero asqueroso, reventado. No sé si lo pido, pero lo doy. Y después, quiero que sea recíproco. Nunca me pasó de pedir y no tener”.

“Para mí, en la cama vale todo lo que entre dos personas este consensuado. A mí me gusta los lugares cómodos. Ni lugares con agua, ni lugares con arena. Me gustan las camas, los sillones. No se si es raro, pero me gusta en las escaleras”, cerró la periodista, sin tapujos.

FUENTE; RATING CERO