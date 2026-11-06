Visitas inesperadas y pura emoción: así fue el tremendo cumpleaños sorpresa de Agustina Gandolfo

Agustina Gandolfo esperaba celebrar su cumpleaños con una cena junto a Lautaro Martínez, pero el futbolista tenía preparada otra sorpresa. Al llegar a un salón de Milán, la empresaria encontró a su hermana, su cuñada y varias amigas que habían viajado especialmente para acompañarla. El delantero organizó el encuentro para reunirla con sus afectos, a quienes suele extrañar por la distancia.

La sorpresa de Lautaro Martínez que emocionó a Agustina Gandolfo

Vestida de negro y de la mano del futbolista, Gandolfo ingresó al salón sin imaginar quiénes la esperaban. Enseguida cayeron papelitos rojos y blancos y, al descubrir a los invitados, levantó los brazos emocionada. El video que compartió en sus redes mostró los abrazos con su hermana, su cuñada y sus amigas.

La modelo mendocina vive en Italia con Martínez y sus dos hijos, lejos de buena parte de su familia y de su círculo de amistades. En su publicación, explicó cuánto significó tenerlos cerca: “Solo yo sé cuánto me pesa estar lejos de mi familia y de mis amigos, y cuánto me llena el alma una sorpresa como esta”.

También agradeció a su pareja por organizar el festejo: “Gracias a mi amor por entender que no había regalo más lindo para mí que este”. Además, destacó el esfuerzo de quienes viajaron para acompañarla durante el fin de semana: “Gracias a mis amigas y a mi hermanita y cuñi por hacer el esfuerzo de viajar, algunas incluso cruzando el charco, solo para estar conmigo y compartir el fin de semana de mi cumpleaños”.

El mensaje de amor de Lautaro Martínez para su pareja

Gandolfo también reflexionó sobre la importancia de los vínculos y los momentos compartidos. “Pasan los años y confirmo cada vez más que cuando ponemos todo en la balanza, lo que realmente importa son los nuestros, las amistades, el amor y los momentos compartidos”, expresó.

Por su parte, Martínez publicó un saludo dedicado a la madre de sus hijos. “Sos una mujer increíble, una compañera incondicional y sobre todo la mejor mamá que nuestros hijos podrían tener”, escribió. También destacó el cuidado y el acompañamiento que brinda a la familia.

El delantero explicó el motivo detrás de la celebración: “Ayer quise regalarte una pequeña sorpresa, verte feliz y rodeada de la gente que te quiere es lo que realmente quería, porque, si alguien merece sentirse especial, sos vos”. Finalmente, cerró con un mensaje de cariño: “Feliz vida mi amor, ¡feliz cumpleaños! ¡Te amamos!”.