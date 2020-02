Virginia Gallardo sobre su salida de Polémica en el bar: “Me fui desilusionada, hubo una falta de respeto muy grande hacia mi persona”

A pesar de que en el plano personal está viviendo un momento muy emocionante con la llegada de su primera hija, Virginia Gallardo no arrancó el año de la mejor manera en lo laboral.

La vedette decidió irse de Polémica en el Bar a fin de año, y unas semanas después reveló el motivo de su decisión. “Me fui porque pasaron cosas. Hubo situaciones que no me gustaron y no quería dejar pasar. Me fui, no voy a volver. Aprovecho a agradecerle a la gente que me acompañó”, aseguró en una entrevista con El Espectador por CNN Radio.

“Me fui desilusionada. Hubo una falta de respeto muy grande hacia mi persona. No pueden decir nada desde lo profesional”, expresó en relación al programa conducido por Mariano Iúdica.

“He tenido buenos compañeros, no voy a nombrar a nadie. Yo decidí renunciar y muchos me han llamado. Me despedí con un mensaje en el grupo del programa. No fue por un tema económico”, agregó.

Sobre el rol que ocupó en el ciclo durante cuatro años, Virginia consideró: “Mi lugar siempre fue muy cuestionado desde un montón de aspectos. Era una mesa de hombres y en los tiempos que corren, al ser la única mujer, tenía la responsabilidad de hacerles entender que el lugar de la mujer es otro”.

“Se podría decir que me fui mal. Tuve mis motivos y me gustaría que ellos lo expliquen”, concluyó.