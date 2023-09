Virginia Gallardo acusó a una famosa de ser cómplice de Aníbal Lotocki

El fallecimiento de Silvina Luna causó una fuerte conmoción dentro de los medios y todo un país. Desde entonces, el foco de atención hacia Aníbal Lotocki, el médico que le realizó una cirugía estética y le provocó el delicado cuadro de salud que llevó a la rosarina a la muerte, se profundizó tanto al punto de que realizaron una serie de escraches en la puerta de su casa. En este punto, Virginia Gallardo habló y apuntó hacia una cómplice del principal acusado: Pamela Sosa.

Dolor, bronca, impotencia, llanto y más, fueron algunas de las sensaciones que dejó la partida de Silvina Luna, que dejó este mundo el pasado jueves después de tres meses de lucha en terapia intensiva en el Hospital Italiano.

En los diferentes programas de TV se habló no sólo del caso de la rosarina sino también de las otras víctimas que fueron operadas por Aníbal Lotocki y que presentaron enormes complicaciones en su salud que derivaron en sus muertes. Hablamos de los casos de Mariano Caprarola, Romina Vega y Cristian Zárate.

Sin embargo, hay muchas más famosas que en su momento decidieron someterse a una cirugía con el médico y que hoy tienen consecuencias graves. Y en este punto se pueden mencionar a personalidades como Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Virginia Gallardo.

El caso de Pamela Sosa es bastante particular, porque ella fue la pareja de Aníbal Lotocki durante varios años y hasta recomendó las prácticas del médico. Si bien en la actualidad ella es una de las principales denunciantes, hay quienes no olvidan el pasado de la modelo.

Justamente es Virginia Gallardo una de las personas que no olvida todo esto. «Estuve distanciada de ella, tuve una charla después de un ida y vuelta», comenzó explicando la actual panelista de Socios del espectáculo. Todo esto derivó del escrache que hizo la famosa en la casa del médico, horas después de conocer la muerte de Silvina Luna.

PAMELA SOSA FUE A LA CASA DE ANÍBAL LOTOCKI PARA INCREPARLO TRAS LA MUERTE DE SILVINA LUNA.

Y remarcando lo que nunca puede perdonar de Pamela Sosa, la panelista relató: «Lo que no perdoné en su momento y tampoco hoy es que vos podés no tener nada, ningún problema de salud. Lo que no comprendo ni comparto es la necesidad de refutar los que tienen los otros. Eso de ‘No, si a mi no me pasó todo lo que están diciendo es mentira…’. Yo no creo que sea así. Respetá el dolor, las vivencias y las experiencias del otro».

Por último, Virginia Gallardo aclaró: «Es claro que como a uno le puede pasar un montón, a otro nada y a otros muy poquito. Eso es así y lo venimos mostrando desde hace varios años. Hay algunas personas que están mejor o peor, dependiendo del caso». Cabe destacar que, para algunos, el escrache de la modelo fue un tanto sobreactuado y premeditado.