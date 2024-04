Virginia estalló de la bronca con Gran Hermano y quiere dejar de jugar: «Es todo una mier…»

Virginia Demo se mostró súper enojada con Gran Hermano, tras enterarse que Bautista Mascia había podido ver las nominaciones de sus compañeros al ganar el beneficio del teléfono rojo. Su enfado fue de tal magnitud que aseguró que esas situaciones le quitaban las ganas de jugar con estrategias.

Luego de que el uruguayo cuente detalles de la cena que disfrutó en la noche de ayer, mientras miraba la gala, la comediante saltó y expuso su malestar: “Me parece mal, y lo voy a ir a hablar con Gran hermano. Me parece para el ort#…”, entonces Bautista intentó calmarla: “Es parte del juego, Vir”.

Pero la mujer oriunda de La Plata insistió: “No, pero me parece para el ort#… siempre lo mismo, ¿me entendés? O sea, no hay nada limpio. Y después se enojan, claro, después se enojan cuando unos hacen (complot). Es una mierd#. Me parece mal, me parece para el ort#, o sea, sí, te lo digo Gran Hermano y te lo voy a decir en el confesionario también”.

En ese momento, Zoe opinó: “Igual tiene razón, o sea, limpio de eso no hay nada”. Y Bautista contestó: “Es que en realidad, por eso dijo que es un mega beneficio, porque realmente lo es”, Pero nada parecía calmar a Virginia.

“Eso no es un beneficio, eso es cagar al resto de la gente. Me parece malísimo pero bueno viene pasando todo esto”, remarco la humorista y aseguró que no quiere jugar más: “Encima soy líder, entonces por eso te digo que es toda una mierd#… no te dan ganas de hacer estrategia, no te dan ganas de nada. Venimos de dos placas del ort#, entonces me parece para el cul#”.