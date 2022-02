Violencia de Género: Cristobo, no se anima a dar la cara tras ser denunciado por tres empleadas del S.P.B.

(Por Ciudad Noticias): a lo largo de ésta semana, la redacción de éste diario online, intento en reiteradas oportunidades comunicarse con el Prefecto (E.G), Gerardo Cristobo, a cargo del Departamento de traslado y custodia de Detenidos con sede sur en la ciudad de Bahía Blanca quien en los últimos meses, fue denunciado por tres empleadas del S.P.B por violencia de genero.

Cristobo, acaba de retomar sus tareas por vacaciones y si bien tenía que presentarse el pasado lunes, recién se reincorporó el miércoles quedando a cargo Eduardo Goroso, quien se desempeñó en la Unidad Penal 19 de Saavedra y por un personal femenino.

Fuentes confiables del departamento de traslado de Bahía Blanca, contaron a éste medio que tanto Cristobo como su mano derecha y, …algo más, tratan de mostrarse como si nada pasara, sin embargo los dos días que estuvo ausente el violento integrante de la fuerza de seguridad, tuvo que ver con algunas reuniones que mantuvo con superiores por éste escándalo que dimos a conocer.

Es verdad, sus superiores, por ahora, le garantizan el lugar y no es para menos porque quien se maneja con total impunidad sobre sus efectivos a cargo, puntualmente con las mujeres, se ríe con sus más allegado diciendo…”no pasa nada, no me trasladarán, tengo contactos”. Pero Cristobo y algunos superiores especulan con que no hay ningún material fílmico, pero, actualmente al menos tres personas lo tienen en su poder y dura unos 17 segundos, lo que aquí hay que hacer un paréntesis. Es muy probable que la persona que se hizo del material desde un principio, haya cortado gran parte de ese video, porque lo que se logra ver a priori, pareciera que el material sufrió alguna alteración.

Siempre es bueno escuchar las dos campanas y el silencio y la negativa de Cristobo de atender a ésta redacción, deja en evidencia que tiene mucho más que ocultar y que todo lo que quiera aclarar entre sus más íntimos, seguramente carece de veracidad.

Mientras Cristobo trata de poner la mejor cara como para decir que está todo bien, de filtrarse ese material de 17 segundos, será suficiente como para que ningún alto jefe del servicio penitenciario bonaerense, ponga la cabeza en la guillotina para defender a un violento.

Alcanza con varios antecedentes de igual características a este caso, donde una vez que salía a la luz el material, han sido trasladado varios integrantes de las diferentes fuerzas. Ya sea de la policía, como comisarios, jefes de departamentales, otros que han quedado con prisión en suspenso y directores o subdirectores de la Unidad Carcelaria de Saavedra, como así también, empleadas que mantenían vínculos sexuales con presos y esos mismos reclusos, han terminado en otro penal.