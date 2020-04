VIDEO VIRAL: quisieron hacer un desafío de TikTok pero ¡él se hizo pis encima!

Quisieron hacer un divertido reto viral de TikTok, pero todo se salió de control y terminó haciéndose pis encima de su novia.

TikTok aumenta cada día su popularidad y sus suscriptores. Con esto, los videos de retos virales que a diario encontramos en distintas redes sociales, los cuales en esta cuarentena están entreteniendo a todos. Si bien dicen que esta plataforma es para hacer cosas chistosas el personaje del día del hoy se paso de la raya.

Una pareja de chicos jóvenes intentaron hacer un reto de TikTok que esta muy de moda en el que una persona tiene que pasar sobre los hombros de la otra y de ahí bajar por su espalda, y volver a subir pero entre las piernas abiertas de la otra personas. La gracia y el reto es que no se puede tocar el piso, sino, no cuenta.

Las dos personas que salen en este video viral no sabían que terminarían tan mal. Pero resulta que cuando la chica sube por los hombros del joven y está bajando, va saliendo todo muy bien. No se veía tan fácil, pero sucedió que en ese momento el chico le dice a su novia que tiene ganas de ir al baño, y en esa situación no le quedó otra más que aguantarse. Pero no pudo.

Cuando ella intenta subir por entre las piernas de él, este hace cara de que ya sentía salgo venir, y en cuestión de segundos después se puede observar cómo se le escapa la orina por el short, que para colmo era blanco.

La joven terminó tirada en el baño con su cabello lleno de pis. El video de TikTok causó mucha risa en las redes sociales, pero para otros les resultó muy asqueroso y hasta algunos comentaron que les causó nauseas porque la orina cae directamente en la cara de la chica.