Video confirma el romance entre Sabrina Rojas y el Tucu López

La semana pasada crecieron los rumores de que había pasado algo entre Sabrina Rojas y el Tucu López, pero ella solo había admitido que le parecía un hombre atractivo. Por su parte él había contado: “Tenemos mucha gente en común, coincidimos hace poco en un lugar en Palermo, pero solo coincidimos. No tenemos una relación. A raíz de esto hablamos con ella un poco y dijimos: ‘¡Qué loco lo que están diciendo!’. No mucho más que eso”. Aunque quisieron ocultarlo, alguien registró en un video un paseo entre ellos dos en el que van muy acaramelados. Lo que es real es que Sabrina había pasado por “Sex” donde disfrutó muchísimo el espectáculo. Y hasta quizás se llevó un suvenir. “Pagué mi entrada, fui con mis amigas. Estábamos en casa, un día dijimos vamos a ver Sex, compramos las entradas y fuimos. Consta que pagué la entrada. Es un mito que alguien mi invitó, eso no es verdad”, aclaró la ex de Luciano Castro. Ahora las imágenes capturadas por Farándula Show demuestran que el encuentro no quedó ahí.