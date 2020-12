Vicky Xipolitakis tuvo un blooper en MasterChef: “Se me hizo una laguna en el cerebro”

Vicky Xipolitakis hizo reír a todos en la última emisión de MasterChef Celebrity al ser protagonista de un insólito blooper.

Durante la emisión de anoche de MasterChef Celebrity, Vicky Xipolitakis volvió a llamar la atención de todos al ser la protagonista de un divertido blooper que asombró a todos en el programa.

En la gala de beneficios, Vicky Xipolitakis tuvo que cocinar en 55 minutos un pescado crocante con una salsa francesa acompañada de una rosti de papa y remolacha, con la cual no logró conquistar al jurado.

Al ver el plato de Vicky Xipolitakis, el jurado Germán Martitegui le dijo que había visto “un plato sin salsa” y que la rosti tenía “un dejo dorado”. Mientras que, Donato De Santis le compartió unos consejos, pero le dijo que no lo logró.

Luego de que pasaran todos sus compañeros, Vicky Xipolitakis esperó la devolución junto a El Polaco, mientras Damián Betular era el responsable de decirles quién de ellos iba a la gala de eliminación del domingo.

Ante esto, El Polaco dijo: “Yo ya me imaginaba por la devolución que podíamos ser nosotros dos. Le podía tocar a cualquiera, sinceramente, porque la salsa de ella no apareció y la mía era una cagada”.

Tras el suspenso característico del programa, Betular anunció que quien iba a la eliminación era “Vicky”, quien muy emocionada gritó: “Bieee…”, al creer por un instante que había sido salvada.

Tras este exabrupto, El Polaco la miró sorprendido y ella preguntó: “Ah, ¿voy o subo?”, sin darse cuenta dijo dos respuestas iguales. “A la gala vas Vicky. A la gala, tenés delantal negro, por favor”, le explicó Santiago del Moro.

“Me confundí. Cuando dijeron Vicky me quedé con los de las otras compañeras (por las que habían subido al balcón) y dije ‘¿subo o no subo?’. Fue un segundo de nervios que se me hizo una laguna en el cerebro y me confundí”, explicó Vicky.

“Me confundí. Perdón. Fueron los nervios. Se lo merece el Pola igual a mí la salsa se me fue”, dijo con su simpatía característica Vicky Xipolitakis haciendo reír a toda la audiencia.

