Vicky Xipolitakis tras el conflicto con su ex: «Yo también me siento presa»

Después de varios enfrentamientos con su ex, Vicky Xipolitakis, habló a dos semanas de quedarse en la calle. La griega habló con Intrusos y apuntó contra la justicia argentina y admitió: «Soy una víctima más de la justicia y espero que no todos los jueces sean iguales» y también se refirió a la situación actual.

Semanas atrás, trascendió la suma millonaria que se adeuda en el departamento de Recoleta que vive la vedette con su hijo y también se conoció que seria desalojada a fin de mes. Al respecto, Vicky admitió: «A mí también me gustaría irme, yo también me siento presa en esta casa y nosotros nos quedamos tirados y somos tan víctimas y hablo con la dueña de acá y le pido disculpas por esta situación porque tiene toda la razón del mundo. Me encantaría irme, te juro pero ¿cómo hago?», contó Xipolitakis al notero de América.

Con respecto a las acusaciones de las pericias psiquiátricas, donde su ex la tildó de «insana», la griega opinó: «No es real tampoco y demuestran la violencia que ejercen y con la que siempre viví durante este tiempo. Yo pensé que eran pericias que yo pedí.» Por otro lado, en dicho programa también se contó que Naselli le ofreció otros departamentos pero Vicky no aceptó porque ella tiene que pagar la mitad.

En medio de la angustia, Vicky contó la importancia del apoyo de su familia: «No los quiero exponer más» y además, confesó que toda esta situación la afectó a su salud y que los médicos le dijeron que no iba a poder ser madre nuevamente. Y afirmó: «Estuve re mal y ahora estoy bien me encantaría sacarme esta mochila, no sé vivir así son un montón de injusticias y mentiras, es el poder de un millonario, no es justicia».