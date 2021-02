Vicky Xipolitakis, acusada de presentar tickets truchos contra su ex: el monto de las facturas ascendería a un millón de peso

Xipolitakis le inició una «guerra» a su ex, Javier Naselli, y ahora la Justicia dio un giro y puso los ojos sobre ella.

Vicky Xipolitakis está en guerra con Javier Naselli, el padre de su hijo. Sin embargo, parece que su reclamo dio un giro y ahora está siendo investigada.

Vicky Xipolitakis habría presentado ante el juez algunos gastos que debería afrontar su exmarido, en condición de la manutención de su hijo, Salvador Uriel. Pero presentó otras cosas más… Si bien le corresponde reclamar por las cuotas no abonadas por Naselli, presentó tickets truchos y Xipolitakis arriesgaría una pena que varía de 1 a 6 años en prisión.

El monto de las facturas ascendería a un millón de pesos y esto se consideraría no solo un fraude contra su ex, sino también ante el juez que lleva el caso adelante:

Paparazzi cruzó a la vedette, pero la mediática prefirió mantener el silencio y dejar todo en manos de sus abogados.

¿CULPABLE?

Vicky Xipolitakis culpó a Javier Naselli por la enfermedad que le impide tener hijos y responsabilizó a su exmarido por la condición que sufre.

La modelo se quebró al explicar el problema de salud que atraviesa y se comunicó con el juez que sigue la separación del banquero para presentarle las pruebas.

El descargo de Xipolitakis pide «por favor háganle llegar este mail al Juez Lucas Aón ya que es el responsable de llevar mi triste causa… Sr juez, le quiero hablar de persona a persona, porque usted a parte de ser la ley es humano y tiene corazón como yo. Estoy pasando por un estrés bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá súper poderosa para que nada le llegue a mi hijo , lo logre , siempre con una sonrisa y mucho amor , pero por adentro sufro y acá están los resultados, pensé que no me iba a pasar pq me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por dentro; Hoy me enteré de esta triste y shockeante noticia, que mis OVARIOS DEJARON DE FUNCIONAR y tampoco producen más óvulos , POR EL ESTRÉS que vengo acumulando y pasando (tragando angustias e injusticias ) y ven muy difícil la posibilidad de poder volver a tener hijos (con todo lo que amo a los nenes y deseaba formar la familia feliz que tanto soñaba), y tendría que tomar medicamento de reemplazo hormonal hasta los 51 años, le quiero escribir todo en este mail porque para mí la salud es el límite , y quede escrita mi lucha en el Poder Judicial Argentino , porque justicia hasta el momento con nosotros no hubo. Adjunto las fotos : (de MI doctora, de mi terapeuta y el último estudio donde se ve que No tengo reserva ovarica.)».

Vicky Xipolitakis se quebró al contar la enfermedad por la que no puede tener hijos y culpó a Javier Naselli: «Reventé por dentro». Foto: Instagram.

La modelo contó también que «Naselli me cruzó antes de la hora pautada de la visita ,y me hablo, incumplió con la ley y la cautelar, y sólo contestaron tengan cuidado la prox, así no vuelve a pasar ??????? Tenía q estar Muerta para q sea un hecho contundente, yo hoy puedo hablar pero muchas mujeres no pudieron. Cual es la justicia argentina ? Y si lo hacía yo ? Que pasaba ? En la vida para Naselli todo es un número o apariencias , lo que hacía con nosotros; obviamente economista multimillonario con distintos tipos de trabajos, algunos se saben , por ej (banquero de UBS, alquila todas sus propiedades que tiene por el mundo , trabajos en conjuntos con clientes e inversionistas, hoteles , licitaciones, etc y con gastos de 5 tarjetas de crédito promedio 20 mil a 60 mil dólares mensuales por tarjeta (cuando estaba conmigo) , más 6 caballos que los mantiene como hijos, que solo viven y viajan donde va el calor porque son de polo , más su Ferrari, y autos q saca de leasing. Y otros trabajos que no se saben, como por ej : prestar y mover plata y cobrar comisiónes. el era el único que mantenía todos los gastos de casa ,como tb la de EEUU , ya que a mí me prohibía trabajar y sólo tenía q acompañarlo a todos lados , cortándome toda posibilidad de crecer en mi trabajo».

«Y luego quede embarazada ,así que mi vida cambio más todavía , porque vivía para cuidar a mi pancita, fui mamá y toda mi vida cambio rotundamente…. Hermoso porque encontré a mi gran compañero de vida , mi hijo , que fue él que me sanó el corazón , pq conocí el amor más hermoso , puro y verdadero ; pero ser mamá es un trabajo duro porque te quedas sin vida para formar la del bebe , dedicada exclusivamente a su crianza diaria (24hs)», agregó Vicky.

Xipolitakis aclaró que «aparte de criarlo tengo que mantenerlo (nunca , pero nunca le baje la calidad de vida a Salvador, no porque pueda , sino porque hago lo imposible, hasta darle absolutamente todo como fue criado, lo tuve, tengo y tendré como el príncipe que es, gracias a mi familia , canjes y que hoy me encuentro trabajando , ojalá me dure pq mis trabajos son esporádicos y no son sueldos elevados comparados con los de Naselli, el se casó conociéndome muy bien ( la madre dedicada que soy, la persona y mi economía), ahora no se que pretenden de mi ????? Lo único que me queda claro , es su constante extorsión para que le saque la causa penal y ahí dice que arreglamos los alimentos , me dicen ‘un juez nunca te va a dar más $ de lo que él gana’ ( palabras textuales de Naselli y su abogada) pero eso es justicia??????????? Me descompone vivir así. ¿Esos son los derechos del Niño, con la misma calidad de vida que el padre le tiene que dar?».

FUENTE; EL TRECE