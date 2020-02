Vestido escotado y mucho maquillaje: la foto de Oriana Sabatini que enloqueció a sus fanáticos

Para promocionar su próxima canción, Oriana Sabatini publicó en su cuenta de Instagram una foto que enloqueció a sus fanáticos.

Sin lugar a dudas Oriana Sabatini es una de las grandes estrellas argentinas del momento a nivel mundial. Y a través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 4 millones de seguidores de todas partes del mundo, la cantante suele postear todo tipo de cosas: desde fotos luciendo su espectacular, imágenes junto a su novio Paulo Dybala, o anuncios de sus canciones o giras.

Este jueves por la noche la artista reveló justamente cuál será su próxima canción: “LUNA LLENA // NEXT SINGLE // COMING SOON “, escribió junto a una sensual foto con un vestido violeta muy escotado y mucho maquillaje.

En poco tiempo la publicación tuvo más de 100.000 likes y cientos de comentarios. Algunos de ellos fueron: “Quiero un vestido así”, “Me hace mal que seas tan hermosa”, “No puedo creer lo preciosa que sos”, “Qué bomba”, entre otros.

Hace unos días Oriana Sabatini enterneció a todos sus seguidores con una bella foto junto a Paulo Dybala en un parque de diversiones.

“Viste cuando a veces tenes tanto amor que ya no te entra mas en el cuerpo? Y sentís que si no haces nada con el vas a explotar? Así me tenes. Siempre digo que es imposible que me ames así, que algo bien debo haber hecho para merecerte porque me haces sentir tan bien que esas sensaciones solo son normales en los sueños. Solo quiero avisarles que si este es uno, no me despierten nunca”, escribió junto a la imagen.